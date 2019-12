Beautiful Anticipazioni 17 dicembre 2019: Liam lascia Hope in lacrime e va da Steffy

Anticipazioni TV

Liam raggiunge casa di Steffy per passare del tempo con la piccola Kelly. La morte di Beth lo ha colpito molto e ora vuole passare del tempo con la sua primogenita.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – martedì 17 dicembre 2019 - Reese si sente in colpa per la morte di Beth. Taylor cerca di rassicurarlo ma quando il Buckingham le mostra una bambina neonata, che tiene in casa, la dottoressa rimane sbigottita. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Reese mostra a Taylor una bambina in questa puntata di Beautiful del 17 dicembre 2019

Taylor ha raggiunto di corsa Reese, preoccupata che il suo amico fosse in difficoltà. Al suo arrivo ha trovato il dottore in evidente confusione e addolorato per la perdita della piccola Beth. Il Buckingham ha però qualcos'altro da dire alla Hayes. Reese mostra a Taylor una bambina, addormentata nella camera da letto, lasciando la donna sbigottita e sinceramente preoccupata. Vuole infatti sapere da dove venga la neonata e perché sia nella sua casa. Reese ha molto da spiegare.

Dopo quanto successo, Liam vuole stare il più possibile vicino alla sua Kelly. Perdere un figlio è qualcosa di terribile e per questo coglierà ogni occasione per passare del tempo con la sua primogenita. Steffy lo vede arrivare alla casa sulla scogliera ed è stupita di vederlo. Ha paura che sia successo ancora qualcosa ma lo Spencer la rassicura: è là per la loro bambina. Liam confida alla sua ex moglie le sue preoccupazioni e le assicura di supportarla nell'adozione. È questo il solo modo per dare a Kelly una sorellina. Intanto Hope è in lacrime sul divano della sua casa. Con lei c'è Brooke, che tenta di calmarla.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.