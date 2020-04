Beautiful Anticipazioni 17 aprile 2020: I sensi di colpa tormentano Flo

Anticipazioni TV

Flo non sa più che fare con Hope. Ora che ha scoperto che sono cugine, la bugia su Beth è diventata ancora più pesante.

Nelle anticipazioni di Beautiful della puntata di domani – venerdì 17 aprile 2020 – Flo è ancora molto stordita dai risultati del test del DNA. La ragazza ha scoperto di essere figlia di Storm Logan e per questo cugina di Hope. Il peso che si porta dietro si fa sempre più insopportabile. Ora che fa parte della famiglia, vorrebbe rivelare a tutti che la piccola Beth è viva. Ma non sarà così facile. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Una verità scomoda tormenta Flo in questa puntata di Beautiful del 17 aprile 2020

Flo e Hope sono cugine. Una scoperta che lascia la Fulton senza parole. La ragazza è in grande difficoltà. Ora che ha scoperto di essere una Logan, il segreto che ha promesso di mantenere, si fa sempre più pensante. Flo infatti non sa per quanto tempo riuscirà a non rivelare a Hope che Beth è viva e che lei, insieme a Reese e Zoe, l'hanno imbrogliata.

Beautiful anticipazioni: Hope entusiasta che Flo sia sua cugina

Se Flo non riesce ancora a essere felice della grandiosa scoperta sulla sua nascita, Hope è invece entusiasta. Sapeva di avere una strana connessione con la sua nuova amica ma non avrebbe mai immaginato che potessero avere un legame di sangue. Sia lei che Shauna raccontano a Flo che Storm sarebbe stato un buon padre ma purtroppo la ragazza non potrà conoscerlo, vista la sua improvvisa dipartita.

