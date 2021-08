Beautiful Anticipazioni 17 agosto 2021: Brooke è disperata, “Shauna ha vinto, non perdonerò mai Ridge!”

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 17 agosto 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Brooke si confida con Donna e le rivela che non riuscirà mai e poi mai a perdonare Ridge!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 agosto 2021. Nell’episodio in onda alle 13.45 su Canale 5, Brooke si confida con sua sorella sul divorzio con Ridge. Le Logan sono sconvolte. Brooke non può credere che suo marito abbia dato ordine a Carter di depositare i documenti della loro separazione e che abbia sposato Shauna a Las Vegas; per questo è certa che non riuscirà mai e poi mai a perdonarlo. Donna cerca di starle accanto e di darle speranza. C’è qualcosa che non quadra e presto le cose torneranno quelle di una volta. Intanto Quinn canta vittoria… la sua vendetta sta prendendo forma.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Brooke non sono più marito e moglie

Nelle scorse puntate di Beautiful abbiamo assistito a un colpo di scena clamoroso: Brooke e Ridge non sono più marito e moglie. Dopo aver annullato la sua partenza per New York - per andare a trovare Bridget - la Logan aveva pensato di recuperare il tempo perso con suo marito e di passare una notte d’amore con lui. Ma il loro incontro si è trasformato in un vero e proprio incubo. Lo stilista ha infatti comunicato alla sua amata di aver commesso un grave errore e di aver sposato Shauna a Las Vegas. Le Anticipazioni della soap ci rivelano che il matrimonio tra la Fulton e lo stilista è legale e che nulla, almeno sino a questo momento, sembra poter ostacolare la nuova signora Forrester!

Brooke è disperata in Beautiful Anticipazioni 17 agosto 2021

Ridge ha commesso uno sbaglio. Dopo la rottura con Brooke, a causa di Bill, il Forrester si è lasciato trasportare dagli eventi e invece che risolvere i suoi problemi con la moglie, è corso dietro a Shauna, convinto che solo lei potesse lenire le sue ferite. E in effetti Las Vegas ha cambiato totalmente la sua vita: ha divorziato ufficialmente dalla Logan e ha sposato la Fulton. Brooke è disperata. Il suo amato consorte non è più suo e ora sarà costretta a fare un passo indietro per lasciare spazio alla sua rivale. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Donna cercherà di consolarla. La secondogenita di casa Logan tenterà di riportare speranza nella sorella, dicendole che sicuramente lei e Ridge riusciranno a superare anche questo ostacolo. Lo stilista è certamente innamorato di lei e il matrimonio con Shauna è un errore che verrà presto rimediato. Ma la bionda protagonista della nostra soap non sembrerà per nulla convinta di poter fare qualcosa in merito e si lascerà andare a uno sconfortato pianto.

Anticipazioni Beautiful: Shauna si sente in colpa ma Quinn

Shauna è tornata a Los Angeles per rivendicare il suo nuovo posto come compagna di Ridge. La Fulton non sembra però per nulla felice. Ha paura di aver fatto del male a Ridge approfittando della sua sbronza e portandolo in una cappella a Las Vegas da un officiante suo amico. Shauna ha seguito i consigli di Quinn, terribile consigliera, determinata a rovinare la vita di Brooke e che l'ha già messa in guardia, spingendola a non avere alcun pentimento in merito. La Fuller è felicissima del successo appena ottenuto e le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che cercherà in tutti i modi di mantenere le cose così come stanno. La mamma di Flo sembra invece amare davvero suo marito e si cruccerà per tanto tempo di aver davvero commesso un grave errore. Non vuole far soffrire Ridge e farà di tutto per riuscirci!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.