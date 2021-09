Beautiful Anticipazioni 16 settembre 2021: Bill è fiero di Liam e lo sprona a pensare solo alla Famiglia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Bill è molto fiero di Liam, che si occupa a tempo pieno dei suoi figli, e lo perdona per essere arrivato in ritardo in ufficio dove si definiscono i punti di un contratto importante.

Beautiful Anticipazioni: Bill comprende i sacrifici di Liam

La Forrester fatica a riprendersi dall'incidente, vive da giorni in uno stato confusionale provocato dagli antidolorifici che assume per cercare di tenere a bada il dolore. La situazione è preoccupante e Liam e Hope preferiscono per ora occuparsi della piccola Kelly, convinti di offrire così il loro sostegno a Steffy. Thomas però, continua a metterle strane idee in testa e i rapporti con l'ex marito e la sorellastra iniziano ad incrinarsi. Liam fa la spola tra la casa coniugale e quella sulla scogliera dove Steffy sta trascorrendo il periodo di convalescenza. Il poverino ha perso di vista le questioni di lavoro per risolvere i problemi familiari. Bill, inizialmente arrabbiato per il comportamento "lavativo" del figlio, una volta comprese le motivazioni, lo perdona raccomandandogli di stare accanto a Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Bill vorrebbe stare vicino a Steffy, ma Ridge non glielo permette...

Bill è molto fiero di Liam, che si occupa a tempo pieno dei suoi figli, e lo perdona per essere arrivato in ritardo in ufficio dove si definiscono i punti di un contratto importante. Anzi, lo Spencer, consapevole di essere il responsabile del terribile incidente che ha quasi ucciso Steffy, lo sprona a prendersi cura di lei e a starle accanto tutto il tempo necessario. Il poverino infatti, vorrebbe poterlo fare di persona, ma sa che Ridge non glielo permetterebbe mai. Lo stilista infatti, furioso per le interferenze nel suo matrimonio, lo accusa di aver attentato premeditatamente alla vita della figlia...

Bill stima Liam: è un padre migliore di Lui! nella Puntata di Beautiful del 15 settembre 2021

Bill, consapevole di doversi tenere a debita distanza da Steffy, così da evitare ulteriori guai con Ridge, conta su Liam, affinché si prenda cura della giovane. Lo Spencer sta apprezzando molto l'impegno di Hope e Liam e stima il figlio per il lavoro che sta facendo come padre: Liam sta dimostrando di essere un genitore migliore di quanto lui lo sia mai stato. E' per questo che, nonostante il suo attaccamento al lavoro, l'imprenditore si mostrerà comprensivo e rassicurerà Liam dicendogli di non preoccuparsi dei problemi dell'azienda, ma di occuparsi solo della sua famiglia!

