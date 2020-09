Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata del 16 settembre 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Liam scopre che Thomas e Flo nascondo un segreto che riguarda Hope e chiede a Wyatt di indagare.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful del 16 settembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Flo è corsa a casa Forrester per fermare le nozze ma è arrivata a cerimonia conclusa. Le zie le raccontano del piccolo “imprevisto” causato da Beth e la ragazza, sconvolta, è ancora più convinta di voler confessare a Hope la verità. Thomas però le impedisce anche solo di avvicinarsi a sua cugina e i due hanno un battibecco. Liam sente tutto e riferisce a suo fratello di essere molto preoccupato. I due ragazzi hanno infatti pronunciato il nome Hope insieme alla parola Segreto e Thomas sembrava molto minaccioso.

Anticipazioni Beautiful: Flo cerca di fermare il matrimonio di Hope e Thomas

Flo era l'unica che poteva fermare le nozze di Hope e Thomas ma la ragazza non ha fatto in tempo ad arrivare a Villa Forrester. La cerimonia si è appena conclusa e Hope è ormai la signora Thomas Forrester. La Fulton sbatte i piedi! Se non fosse stato per Zoe, a quest'ora, avrebbe già rivelato la verità. Purtroppo però le cose non sono andate come previsto. La ragazza rimane però sconvolta da un particolare che le zie Donna e Katie, le raccontano appena mette piede nel grande salone di casa di Eric.

Beautiful Anticipazioni: Thomas minaccia Flo “Manterrai per sempre il segreto”

Flo scopre che durante la cerimonia la piccola Phoebe (in realtà Beth) si è rivolta a Hope chiamandola mamma. Alla ragazza le si stringe il cuore e vorrebbe immediatamente correre in camera dalla cugina, per dirle tutta la verità. Thomas però la ferma; lei non andrà da nessuna parte. I due ragazzi hanno un forte battibecco, in cui il Forrester minaccia pesantemente la bella Fulton di tenere chiusa la bocca, se non vuole subire la sua ira e le terribili conseguenze del suo gesto. Peccato che nessuno dei due si accorga di orecchie indiscrete al loro ascolto.

Liam scopre che Thomas e Flo nascondono un segreto in questa puntata di Beautiful del 16 settembre 2020

Liam è appena tornato nel grande salone, dopo aver consolato Hope. Il ragazzo si trova davanti a una scena molto strana. Thomas e Flo, uno davanti all'altra, stanno parlottando animatamente e tra le loro parole, sente distintamente il nome di Hope associato alla parola segreto. Una cosa molto inquietante e che lo mette in guardia. Lo Spencer si confida con suo fratello e gli racconta di come Thomas gli sia sembrato minaccioso e di come Flo fosse molto preoccupata. Wyatt promette al giovane di indagare per lui e Liam lo prega di scoprire al più presto quello che sta succedendo alla sua fidanzata.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 19 settembre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.