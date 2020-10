Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 16 ottobre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Shauna tenta di convincere le sorelle Logan a dare una nuova occasione a Flo.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 ottobre 2020. Nelle Trame della soap, in onda alle 13.40 su Canale5, Brooke e le sue sorelle sono sconvolte. Flo, la loro ritrovata nipote, si è resa complice di un terribile crimine ai danni di Hope, Steffy e Liam. Mentre le sorelle Logan discutono su questo sconvolgente argomento, Shauna fa il suo ingresso in casa. La Fulton spera di convincere le tre donne a perdonare la sua bambina e a darle una seconda opportunità, in nome della loro famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Brooke giura che nessuno farà più del male a Hope

Brooke e le sue sorelle sono felici per Hope. La ragazza ha di nuovo tra le braccia sua figlia e sono tutte e tre commosse di vedere la loro bambina finalmente con il sorriso. Questa terribile storia di scambio di culle è stata un vero massacro per tutta la famiglia e Brooke promette che, da ora in poi, non permetterà a nessuno di fare del male a Hope, costi quel che costi. È per questo che, nonostante Flo sia la figlia del suo amato fratello Storm, deve pagare per i suoi errori.

Shauna difende Flo ma ormai è troppo tardi in questa puntata di Beautiful del 16 ottobre 2020

Ora che Reese è in prigione, tocca alle sorelle Logan trovare una soluzione per punire Flo. Tutte e tre sono d'accordo che la loro nipotina debba pagare pur sapendo che non sarà certo facile e indolore castigare una di famiglia. Mentre le tre discutono sul coinvolgimento della figlia di Storm nello scambio di culle, Shauna fa il suo ingresso in casa. La Fulton vuole a tutti i costi convincere Brooke, Donna e Katie a concedere una seconda opportunità a Flo e permetterle di dimostrare di essere una donna diversa da quella che è sembrata fino a ora.

Beautiful Anticipazioni: Flo raggiunge Hope per chiedere il suo perdono

I tentativi di Shauna di convincere le sorelle Logan a concedere il perdono a Flo, non sortiscono alcun effetto. Tutto sta nelle mani di Flo, pronta ad affrontare faccia a faccia Hope, la vera vittima di tutta questa storia. La ragazza si intrufola nella casa di sua cugina pronta a provare l'impossibile. Le Fulton insomma non demordono ma le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che non sarà facile convincere la famiglia Logan a perdonare questo terribile affronto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 18 ottobre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.