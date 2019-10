Beautiful Anticipazioni 16 ottobre 2019: Colpo di scena! Ecco la decisione di Bill

Anticipazioni TV

Bill decide di non denunciare Ridge e McMullen. Lo Spencer dichiara di essere cambiato e di amare profondamente Brooke.

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di domani, mercoledì 16 ottobre 2019, ci rivelano che Bill – scoperta la verità su Ridge e McMullen – deciderà di non denunciare il Forrester. Il magnate si dichiara cambiato e confesserà ancora una volta a Brooke il suo amore per lei. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda su Canale 5 alle 13.40.

Bill perdona Ridge in questa puntata di Beautiful del 16 ottobre 2019

Ridge e McMullen sono caduti nella trappola di Bill. Justin – sguinzagliato dal magnate e con una ricetrasmittente – ha registrato la confessione dei due amici e ora ha le carte per incastrare il Forrester. Non c'è tempo da perdere, si deve correre ai ripari. Nell'ufficio della Forrester Creations c'è grande fermento. Brooke, scoperto quanto successo nel parcheggio, ha paura che sia tutto finito e che Bill si vendichi una volta per tutte. Katie è spaventata di perdere suo figlio per sempre e McMullen conferma che potrebbe succedere. Ma ecco che la chiamata di Bill gela i presenti. L'imprenditore invita tutti alla Spencer Publications e una volta di fronte ai suoi nemici rivela di aver preso una decisione: non denuncerà nessuno, è un uomo cambiato!

Bill confessa a Brooke il suo amore in Beautiful

La decisione di Bill ha lasciato tutti di stucco. Il magnate rimprovera Katie che ha mantenuto un simile segreto mentre ringrazia ancora una volta Brooke per averlo difeso e conferma di non avere intenzione di procedere per via legali contro nessuno. Tuttavia vuole che l'accordo di affido venga rivisto e che la custodia del bambino venga affidata a entrambi i genitori. Chiede poi un colloquio privato con la Logan e le rivela di essere davvero felice del loro rapporto e le promette di mantenere la promessa a lei fatta: continuerà a migliorare come uomo e come padre. Bill però continua e le confessa di essere pronto a questo passo solo per il grande amore che prova per lei.

