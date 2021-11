Beautiful Anticipazioni 16 novembre 2021: Hope preferisce Zende a Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Hope ribadisce a Thomas di aver scelto Zende come stilista per rilanciare la sua linea "Hope for the Future", e rifiuta il suo aiuto.

Beautiful Anticipazioni: Zende minaccia Carter

Il personaggio di Zende torna ad essere protagonista, per lui è stato scelto un volto nuovo, quello dell'attore Delon De Metz, ma non solo: il figlio adottivo di Kristen apparirà molto cambiato anche caratterialmente. Ci troveremo infatti di fronte ad un giovane brillante, ma anche molto competitivo, a farne le spese sarà prima di tutto Carter, l'uomo si è avvicinato a Zoe Buckingam dopo la forte delusione della modella, tristemente ingannata da Thomas. L'avvocato è innamoratissimo, al punto da chiedere a Zoe di andare a vivere con lui. La Buckingham sembra lusingata dal romantico corteggiamento di Carter e anche sinceramente grata dell'amore dimostrato, ma purtroppo viaggia ad una velocità diversa rispetto al nuovo compagno. Insomma, i due, non sembrano coinvolti in egual maniera!

Beautiful Anticipazioni: Zende è una minaccia per la carriera di Thomas

Carter non sarà l'unico a pagare per il rientro in città di Zende, il ragazzo rappresenterà un'evidente minaccia anche per Thomas. il figlio di Ridge tenta da tempo di riprendersi il suo ruolo in azienda e punta soprattutto a diventare il nuovo designer della fortunata collezione di Hope, ma purtroppo con scarso successo. L'arrivo di Zende, valido stilista, metterà seriamente in crisi Thomas che si vedrà strappare il lavoro dal cugino!

Hope sceglie Zende, Thomas è fuori dalla sua squadra! Nella Puntata di Beautiful del 16 novembre 2021

Nell'episodio di Beautiful in onda vedremo Hope riferire a Thomas la notizia. Il Forrester da tempo "corteggia" la Logan per ottenere il ruolo di designer di punta della collezione Hope for the future, ma ovviamente la figlia di Brooke, pur apprezzando le doti dell'ex, non si fida di lui. I problemi non mancano in questo periodo e Hope pensa che scegliere un altro stilista possa tenere i guai lontano da lei. E' per questo che deciderà per Zende, sarà lui a fare parte della sua squadra e non il Forrester. Credete davvero però che Thomas resterà a guardare? Che la competizione abbia inizio!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.