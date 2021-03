Beautiful Anticipazioni 16 marzo 2021: Thomas e Zoe tutta una farsa? Hope è convinta di Sì!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 16 marzo 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Hope dubita della relazione tra Thomas e Zoe, è certa infatti che il fratellastro sia ancora attratto da lei e che stia addirittura tentando di riavvicinarsi!

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Hope si accorge che Thomas sta approfittando della loro vicinanza sul lavoro per accorciare di nuovo le distanze.

Beautiful Anticipazioni: Zoe e Thomas stanno davvero insieme?

Hope accettato la collaborazione di Thomas, nonostante le rimostranze di Liam. Intanto Steffy ha spiegato a Brooke che la sua decisione di riprendere Zoe in azienda fa parte di un piano: Zoe sarà una spia, sarà gli occhi e le orecchie di Liam e grazie a lei le subdole macchinazioni di Thomas – qualora ci siano – verranno smascherate. A pochi giorni dall'ingresso della modella però, tutti iniziano a notare un positivo avvicinamento tra Thomas e Zoe. Brooke e Liam non si lasciano ingannare facilmente, ma comunque sperano che la ragazza riesca seriamente a distogliere Thomas dal pensiero di Hope. Del resto la Buckingham sembra davvero interessata al rampollo di casa Forrester, è attratta da lui, ma anche dal prestigio che un fidanzamento col ragazzo potrebbe assicurarle.

Hope è convinta che Thomas stia ancora cercando di riconquistarla, nella Puntata di Beautiful del 16 marzo 2021

Delle mire di Zoe comunque, poco importa ai detrattori di Thomas, l'unica speranza è che il giovane si liberi dell'insana ossessione per la Logan. Ma Thomas starà solo recitando o davvero ha voltato pagina scegliendo la bella Zoe? Hope, all'oscuro del piano di Liam e Steffy, dubita fortemente della nascente relazione con la Buckingham. La Logan sembra aver infatti notato degli atteggiamenti del fratellastro, che chiaramente denunciano ancora un interesse nei suoi confronti: Thomas sta cercando di accorciare le distanze grazie al lavoro, sperando così di riconquistarla.

Beautiful Anticipazioni: Hope prova una insana gelosia nei confronti di Thomas

La sfiducia di Hope nei confronti della storia di Thomas e Zoe, non è però solo motivata dai sospetti atteggiamenti del fratellastro, ma anche dalla mancata stima e dalla totale intolleranza nei confronti di Zoe. Per la Logan è difficile pensare che Thomas possa averla sostituita con una donna tanto meschina. Quella che Hope prova nei confronti del fratellastro e della sua nuova relazione, sembra dunque, una sorta di malata gelosia!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.