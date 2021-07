Beautiful Anticipazioni 16 luglio 2021: Il piano di Flo funziona, Sally confessa "Non sto morendo!"

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 16 luglio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Flo ha orchestrato un piano perfetto che costringe Sally a confessare: "Ho mentito, non sto morendo!".

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Flo smaschera Sally e il suo piano diabolico per riconquistare Wyatt. Sally all'inizio nega, ma alla fine ammette tutte le sue colpe.

Beautiful Anticipazioni: Flo affronta Sally

Flo, in principio comprensiva, ha iniziato col tempo a sospettare. I primi dubbi sono sorti dopo il colloquio con la Escobar, quando si è resa conto che nessuno conosceva realmente il male che stava consumando la Spectra. Ad aggravare la situazione poi, il tentativo dell'avversaria di baciare Wyatt e la richiesta di dare una seconda chance alla loro storia. Flo, furiosa e intimorita, ha lanciato un ultimatum a Wyatt ed è tornata nello studio del medico. E' qui che si è trovata davanti una grande occasione e ha deciso di coglierla: ha sbirciato nel computer della Escobar! Nessuna malattia fatale affligge Sally, la stilista ha solo sofferto di un po' di stress, ora sta bene, dunque sta fingendo! Flo è ancora sotto shock quando prende la decisione di andare dalla Spectra e affrontarla faccia a faccia...

Flo smaschera Sally, nella puntata di Beautiful del 16 luglio 2021

E' giunto il momento per Flo di fare la sua mossa, ma la ragazza va cauta, ha infatti un piano: una messinscena orchestrata bene, quanto quella di cui è stata vittima. Non vuole semplicemente smascherala, vuole che Sally confessi! Mentre stanno parlando, all'improvviso Flo grida, indicando un serpente sul pavimento; Sally, allora, si stacca dal proprio sostegno e, spaventata, si dà alla fuga. Il rettile, in realtà, è un giocattolo di gomma: la Fulton l'ha incastrata e smascherata. Quest'ultima, inoltre, si accorge che anche il pallore della Spectra è stato riprodotto con dei trucchi. Insomma, la temuta realtà è finalmente uscita fuori, ora Sally dovrà fare i conti con Wyatt.

Beautiful Anticipazioni: Flo concede a Sally di confessare a Wyatt la truffa orchestrata. Cosa farà la Spectra?

Flo è furiosa, e comincia ad inveire contro Sally: non riesce a crede che sia stata in grado di mentire in quel modo a tutti quanti, soprattutto all'uomo che ama. La Fulton le offre la possibilità di confessare la verità a Wyatt, altrimenti lo farà lei. La Spectra non ha più alternative, cosa credete che farà? Avrà il coraggio di raccontare al suo Ex che ha mentito tentando di rovinargli la vita?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 18 luglio 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.