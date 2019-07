Beautiful Anticipazioni 16 luglio 2019: Brooke corre in aiuto di Bill

Anticipazioni TV

Brooke cerca di convincere Katie a lasciar perdere la causa per la custodia esclusiva di Will. Purtroppo però la più giovane delle sorelle Logan, è irremovibile.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 16 luglio 2019, Brooke va a trovare Katie e cerca di convincere la sorella a non andare avanti con la causa per la custodia di Will. La Logan ha a cuore il destino del bambino e non vuole che Bill venga allontanato da suo figlio. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Brooke difende Bill in questa puntata di B del 16 luglio 2019

Bill Spencer ha un alleato inaspettato al suo fianco. Si tratta di Brooke, che non accetta di vedere sua sorella e il loro ex marito, arrivare ai ferri corti per la custodia esclusiva del piccolo Will. La Logan va infatti a trovare Katie a casa e la prega di non andare avanti con la causa e di non privare il bambino della presenza costante della figura paterna. Brooke cerca di ricordare alla sorella come loro, da piccole, hanno sofferto di non avere il loro padre accanto e di come, negli anni, questa mancanza sia stata un peso troppo grande da sopportare. Katie però è decisa a proseguire per la sua strada.

Katie e Ridge contro Brooke e Bill

La causa per la custodia esclusiva di Will crea una strana situazione nella famiglia Logan/Forrester. Brooke infatti finirà per opporsi al suo amore di sempre, Ridge, convinto che Katie debba averla vinta su Bill. La più grande delle sorelle Logan sarà infatti sconcertata dalla presa di posizione del suo consorte e non potrà fare a meno di assicurare a Bill il suo pieno appoggio, anche solo psicologico. Lo Spencer si vedrà dunque spalleggiato dalla moglie del suo nemico e, quel che più suonerà strano, dalla sorella della donna che lo vuole privare dei suoi diritti di padre.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 19 luglio 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.