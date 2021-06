Beautiful Anticipazioni 16 giugno 2021: Chi ha caricato il Video? Brooke e Donna sospettano di Quinn!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 16 giugno 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Donna insiste, bisogna scoprire chi ha caricato il video. Brooke non ha dubbi: è stata Quinn!

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful per la puntata del 16 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Donna è sconvolta dopo aver scoperto che Brooke ha baciato Bill, ma non ha intenzione di smascherarla e distruggere il matrimonio di Katie. Bisogna dunque scoprire chi è la persona che ha caricato il video del bacio nella cornice digitale. Le due sorelle ne sono certe, si tratta di Quinn.

Donna insiste affinché la sorella scovi subito l'autore del video, nella Puntata di Beautiful del 16 giugno 2021

Quinn, pronta a distruggere la sua storica nemica una volta per tutte, ha caricato il video del bacio girato da Shauna sulla cornice digitale che Ridge ha donato a Brooke. La Logan intanto, impegnata ad organizzare un party per celebrare la ritrovata intesa con Ridge, sta chiacchierando - ignara di tutto - con Donna, quando la sorella nota qualcosa di davvero sconvolgente: sulla cornice digitale scorrono le immagini del tradimento. Brooke si affretta a spiegarle tutto, si è trattato solo di un momento di debolezza, Bill la stava consolando. Donna è furiosa, ma non ha nessuna intenzione di distruggere due matrimoni - quello di Brooke, ma soprattutto quello di Katie - e insiste affinché la sorella scovi subito l'autore del video.

Beautiful Anticipazioni: Brooke è certa che a caricare il video sia stata Quinn

Brooke ha le idee chiare, è stata Quinn a caricare il video, la moglie di Eric ha sempre mostrato astio e invidia nei suoi confronti. Brooke non nutre grosse speranze nei confronti della nemica, ma deciderà comunque di provare a farla ragionare. La Logan correrà a Casa Forrester dove troverà una Fuller gongolante e sorniona. Brooke interrogherà l'avversaria pronta a scoprire la verità, ma non dovrà certo faticare, Quinn ammetterà subito di aver caricato il video e l'avvertirà: " anche se sei riuscita a cancellarlo, non hai scampo, racconterò tutto stasera".

Beautiful Anticipazioni: Brooke scopre che a girare il video è stata Shauna

Brooke, rinuncerà dignitosamente, inutile farle cambiare idea, perché umiliarsi, Ridge infatti, riuscirà a capire che si è trattato solo di un errore. Prima di andare via però pretenderà un informazione: chi ha girato il video. Quinn, senza indugiare, le dirà che è stata Shauna, ma ci terrà a sottolineare che sarà lei a smascherarla pubblicamente. Brooke si sentirà doppiamente minacciata, anche se Shauna dovesse davvero tacere, quando Quinn l'accuserà, la Fulton, non potrà tirarsi indietro... dovrà confermare le parole dell'amica! A Brooke non resta che confessare tutto a Ridge prima che la storia venga fuori...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 20 giugno 2021.

