Anticipazioni TV

Anticipazioni della Trama della puntata di Beautiful in onda martedì su Canale5, rivelano che assisteremo . Riassumiamo cosa accadrà nell'episodio...

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 16 giugno 2020. Nella trama dell'episodio in onda su Canale 5 alle 13.40, vedremo Wyatt e Flo liberi di cedere alla passione. I due, ormai liberi dal pensiero di Sally, fanno l'amore ma la loro serata romantica viene interrotta da una notizia sconvolgente: Hope e Liam si sono lasciati. Flo comincia a sudare freddo e ha il cuore a pezzi. Quello che temeva si è verificato e ora per colpa della sua bugia, una famiglia è andata in frantumi. Cercherà di porvi rimedio?

Wyatt e Flo cedono alla passione nelle Anticipazioni di Beautiful del 16 giugno 2020

Mentre si consuma la fine del matrimonio tra Hope e Liam senza che nessuno possa fare niente, l'altro Spencer pare aver ritrovato la serenità dopo la rottura con Sally. Wyatt ha deciso di voltare pagina e di concentrarsi su Flo, l'unica (così crede!) a essere stata sincera con lui. I due ragazzi passano una giornata rilassati a Villa Forrester e il loro idillio si trasforma ben presto in passione. Wyatt bacia appassionatamente la sua nuova ragazza e inebriati dallo champagne fanno l'amore. Improvvisamente però vengono interrotti.

Beautiful Anticipazioni: Flo scopre che Hope ha lasciato Liam

La serata romantica viene interrotta improvvisamente. Dopo aver fatto l'amore, Wyatt riceve un messaggio da parte di Liam. Suo fratello lo informa che Hope ha deciso di lasciarlo e che nessuno riesce a convincerla a desistere. Il giovane Spencer informa Flo e la ragazza si arrabbia. La reazione è talmente eccessiva che Wyatt comincia a sospettare qualcosa. La Fulton riesce a convincerlo che si tratta solo di istinto di protezione nei confronti di sua cugina e il suo compagno loda la sua bontà e la sua onestà... ma non sa quanto si stia sbagliando.

Anticipazioni Beautiful: Hope sarà la madre di Douglas

Hope ha deciso! Sarà la madre di Douglas. Vittoria per Thomas o almeno è quello che crede il figlio di Ridge. Il ragazzo, felice della scelta della Logan, Thomas ha baciato Hope ma la giovane lo ha gelato e lo ha invitato a non illudersi. Non riuscirà mai ad amarlo e nel suo cuore ci sarà sempre Liam. Il Forrester non demorde ed è certo che prima o poi riuscirà a piegarla al suo volere. Douglas intanto è felice! Ha finalmente trovato una mamma che lo ami e comincia a sentire meno la mancanza di Caroline. Ora c'è qualcun altro al suo fianco!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 20 giugno 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.