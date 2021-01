Beautiful Anticipazioni 16 Gennaio 2021: Prima Eric poi Shauna, Ridge si sfoga...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Ridge si confida con Eric su Brooke: il divario tra loro è incolmabile, ma Eric lo invita a riflettere. A sorpresa Ridge, andando a dormire, trova Shauna in camera da letto.

Mentre Hope rivela del pericoloso piano ideato per ottenere il consenso di Thomas alla firma dei documenti di adozione, Ridge a Villa Forrester si sfoga con Eric. La Logan sta appoggiando il "capriccio" di Hope che pretende di strappare il piccolo Douglas a suo padre. Si tratta solo di vendetta secondo Ridge, Thomas ama Douglas e non ci sono ragioni per cui dovrebbe rinunciare al suo ruolo, quello che sta facendo Brooke è incettabile e segna la fine del loro matrimonio. Eric cerca di smorzare i toni, ma si rende conto che la Logan, questa volta, ha superato il limite!

Dopo un lungo sfogo con Eric, Ridge vuole solo riposarsi, chiudere gli occhi e non pensare al "tradimento" della moglie. Entrato però in stanza, si trova a fare i conti con una inaspettata sorpresa: Shauna è li che lo attende. Come reagirà il Forrester? Visibilmente imbarazzato, ma anche confortato nel vedere un volto amico, Ridge non caccerà la Fulton, anzi, sarà proprio lei la spalla su cui continuerà a piangere la triste sorte toccata al suo matrimonio.

Shauna è contenta di accogliere le confidenze del Forrester e Ridge sente di aver sincero bisogno di un punto di vista femminile è così che Ridge inizierà a raccontare anche a lei del duro confronto con avuto con Brooke, della rabbia che prova nei confronti della moglie, incapace di dimostrare rispetto per il suo ruolo di padre ed empatia e comprensione per Thomas, il suo figlio problematico, ma buono.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dall'11 al 17 gennaio 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.