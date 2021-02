Beautiful Anticipazioni 16 febbraio 2021: Brooke sospetta di Shauna "Vuole rubarmi Ridge!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 16 febbraio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Brooke sospetta di Shauna, teme che approfitterà della sua rottura con Ridge!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Brooke sospetta che Shauna ci stia provando con Ridge, che è andato via di casa. Bill, Wyatt e Justin danno a Liam, di nuovo, il benvenuto alla Spencer.

Beautiful Anticipazioni: Ridge ha lasciato Brooke!

Ridge non ha potuto credere alle sue orecchie: Brooke gli ha nascosto quanto successo a suo figlio Thomas. È una cosa gravissima! Lo stilista si domanda come sua moglie possa essere stata capace di mentire così spudoratamente e addirittura di convincere Hope a tenere la bocca chiusa. Thomas per fortuna non è morto, ma ha comunque rischiato di morire e lui avrebbe per sempre pensato che il suo bambino se ne fosse andato, senza neanche salutare. È troppo! Il loro matrimonio ha toccato il fondo e dopo tutte le liti e le discussioni, mai del tutto risolte, Ridge ha deciso di chiudere per sempre!

Brooke preccupata per la vicinanza tra Ridge e Shauna, nella Puntata di Beautiful del 16 febbraio 2021

Brooke torna a casa in lacrime, Ridge invece trova conforto in Shauna. La madre di Flo è stata molto vicina al Forrester negli ultimi tempi e lui si fida di lei, ha infatti trovato nella donna una grande confidente. Ma ora sembra si stia pian piano trasformando in qualcosa di più, Ridge sente di potersi lasciare andare con lei. Brooke dovrà affrontare anche questo problema, le cose sono già molto complicate e l'intromissione di Shauna non è certo un vantaggio per la Logan, che è ovviamente molto preoccupata di perdere per sempre suo marito.

Beautiful Anticipazioni: Liam torna alla Spencer

Nel frattempo Liam ha accolto con favore l'invito di suo padre a tornare a lavorare alla Spencer. Il ragazzo infatti, ha deciso di mettere da parte i vecchi rancori con il genitore e rientrare nell'azienda di famiglia. Ovviamente dietro alla decisione dello Spencer c'è l'insofferenza, ormai sempre più difficile da controllare, nei confronti di Thomas. Liam ha scoperto quanto accaduto con Hope e, seppur furioso con la compagna, è convinto che il colpevole sia ancora una volta Thomas: lui ha cercato ancora una volta di manipolarla!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 15 al 21 febbraio 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.