Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 16 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che faremo la conoscenza di un nuovo membro della famiglia Bunckingham. Arriva Paris la sorella di Zoe.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la doppia puntata del 16 dicembre 2021. Nelle Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.44 su Canale5, Zoe è contenta dell'arrivo in città di sua sorella Paris e le presenta Carter. Quinn intima a Shauna di lasciare subito la casa di Eric.

Beautiful Anticipazioni: Carter è riuscito a conquistare Zoe

Dopo il cocente fallimento della relazione con Thomas, Zoe aveva chiuso il suo cuore all'amore, Carter però è riuscito a farle cambiare idea: l'avvocato, da sempre innamorato della Buckingham, con pazienza e dolcezza, le ha regalato nuova fiducia nel genere maschile. Ci è voluto del tempo, ma le cose hanno iniziato a volgere per il meglio. Carter ha ottenuto una promozione, Zoe ha ripreso a lavorare per Hope for the future e i pericolosi tentatori della coppia hanno smesso di fare paura.

Beautiful Anticipazioni: Zoe, convinta che Zende non la voglia, sceglie Carter!

La solidità della coppia è stata messa duramente alla prova in passato. A minare le certezze di Zoe è stato il ritorno in città dell'affascinante Zende Forrester Dominguez, con cui la modella ha trovato subito una grande intesa. Per un po' la storia tra Carter e Zoe si è trasformata in un triangolo, ma ora che la modella ha fatto la sua scelta - una scelta dettata dalla ragione più che dal cuore, Zoe è infatti convinta di non essere ricambiata da Zende - la relazione con l'avvocato può finalmente consolidarsi. E' in questo momento di grande serenità che un arrivo inatteso sconvolge la vita di Zoe...

Arriva Paris, la sorella di Zoe. Nella Puntata di Beautiful del 16 dicembre 2021

Nella Puntata in onda faremo la conoscenza di Paris, la sorella di Zoe, la modella ha scoperto solo di recente di avere una sorella, ma ha accolto con grande gioia la notizia. Quando infatti Paris arriverà in città, Zoe sarà molto felice di ospitarla e di presentarla subito al neo fidanzato Carter. Purtroppo, anticipazioni rivelano, che la nuova arrivata si dimostrerà presto una spina nel fianco per la povera Buckingham: Paris si avvicinerà maliziosamente a Zende, l'uomo che ha deluso Zoe, mettendola seriamente in crisi...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.