Beautiful Anticipazioni 16 dicembre 2020: Flo aiuterà Katie ma nessuno dovrà saperlo...

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 16 dicembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Flo sente di dover aiutare sua zia, ma in maniera anonima, teme che le Logan non accetterebbero il suo dono!

Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 16.30 su Canale5, Katie comincia a perdere le speranze di trovare un donatore di rene compatibile. Nel frattempo però Flo - dopo aver chiesto ancora perdono a Brooke - decide di aiutarla in segreto: accetta di sottoporsi a tutti i test a patto che non venga svelata la sua identità.

Beautiful Anticipazioni: Katie perde le speranze di trovare un donatore

Katie si è svegliata nel suo letto di ospedale, intontita e spaventata. Ha sottovalutato i suoi sintomi e purtroppo questo suo comportamento le è costato molto caro. La Logan sta per morire e i medici le hanno confermato che solo un trapianto di reni potrà salvarle la vita. Al momento non c'è alcun donatore disponibile e la poverina - spaventata per quello che l'aspetta - è costretta alla dialisi. Bill è distrutto, ma promette alla sua ex moglie di starle vicino e le dichiara di essere ancora innamorato di lei. La notizia della malattia di Katie tormenta anche Flo. La ragazza sente di essere responsabile dei guai della sua famiglia e vorrebbe fare qualcosa per sua zia.

Flo decide di aiutare Katie, ma in segreto!

Shauna vuole che sua figlia torni ad essere apprezzata dalle Logan, che la perdonino e la accettino nuovamente in famiglia. E' per questo che insisterà con Flo affinché si sottoponga al test per scoprire se è un donatore compatibile. Lo scopo della giovane è ben diverso, vuole riuscire a perdonare se stessa facendo un gesto altruista, in maniera anonima, senza alcuna ricompensa. Anche se con fine diverso, le due sono entrambe d'accordo - se il medico confermerà il risultato positivo del test - Katie riceverà finalmente un rene nuovo.

Beautiful Anticipazioni: Flo chiarisce perché vuole restare anonimo

La dottoressa Devis cerca di comprendere i motivi che spingono Flo a sacrificarsi per Katie e la ragazza non mente raccontandole di essersi allontanata dalla sua famiglia, di averla delusa e di essere certa di aver deluso anche il suo defunto padre. E' per questo che vuole riscattarsi, ma non vuole un farlo in maniera plateale, vuole restare anonima, almeno per ora, teme infatti che i Logan possano rifiutare il suo dono se dovesse rivelarsi. Shauna non è d'accordo, vorrebbe che i Logan sapessero, ma accetta le condizioni della figlia, certa che riuscirà a trovare il modo di convincerla a parlare dopo l'operazione.

