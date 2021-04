Beautiful Anticipazioni 16 Aprile 2021: Brooke è in Pericolo di Vita!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 16 Aprile 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, dopo che Brooke ha cercato di sabotare il suo matrimonio e costretto Shauna a lasciare Villa Forrester, Quinn minaccia di Ucciderla!

Beautiful Anticipazioni: Shauna costretta a lasciare Villa Forrester, l'ha deciso Eric!

Dopo il vergognoso scontro con Brooke, Shauna è costretta a lasciare Villa Forrester per volere di Eric. Il patriarca di casa Forrester, non vuole sentirsi complice della rottura tra Brooke e Ridge, e ha condannato con forza l'atteggiamento assunto da sua moglie e dalla amica di famiglia, Shauna Fulton. L'addio quindi è obbligato, anche se Quinn non vuole proprio farsene una ragione. Purtroppo la designer sa che opporsi significherebbe mettere in pericolo il suo matrimonio con Eric, con il quale i rapporti sembrano già particolarmente tesi. Il Forrester Senior è rimasto disgustato dalle sue parole contro Brooke, non ha apprezzato che sua moglie sia caduta nel gioco di provocazioni e abbia tirato in mezzo anche la defunta Stephanie nel suo scontro velenoso con la nemica.

Beautiful Anticipazioni: Quinn minaccia di uccidere Brooke

A Quinn e Shauna dunque, non resta che dirsi addio. La Fulton ha accettato la scelta di Eric e sta addirittura riflettendo sulla possibilità di tornare a Las Vegas, la donna è solo rammaricata di aver creato attrirti tra Quinn ed Eric, l'amica però la rassicura: "non è colpa tua". La designer imputa tutte le responsabilità di questo momento di crisi familiare a Brooke, è così furiosa con lei, che sta meditando una terribile vendetta. Sarà probabilmente la rabbia a parlare, ma nella concitazione del momento la donna arriverà addirittura a parlare di un gesto estremo contro l'avversaria.

Brooke è in pericolo? Nella Puntata di Beautiful del 16 aprile 2021

Le parole di Quinn saranno cariche di odio e così forti da sconvolgere addirittura Shauna. La Fuller, persa nel suo delirio, giurerà all'amica di essere pronta a uccidere Brooke. Purtroppo l'instabilità mentale dimostrata da Quinn nel passato non spinge certo a minimizzare, giustificando come semplici espressioni di ira le sue parole. C'è il rischio dunque che questa guerra assuma contorni cupi. La Logan sarà dunque davvero in pericolo?

