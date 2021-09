Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap di Canale5, Steffy non riesce a riprendersi dall'incidente e le "attenzioni" di Thomas non l'aiutano. Il Forrester sta tentando in ogni modo di metterla contro Liam e Hope.

Steffy non riesce a riprendersi dall'incidente e le attenzioni di Thomas non leniscono le sue "ferite". Bill perdona Liam che è arrivato in ritardo in ufficio.

Anticipazioni Beautiful: Thomas cerca di spingere Steffy a odiare Hope

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Thomas comincerà a mettere in testa a Steffy delle idee molto preoccupanti. Dopo aver raggiunto la sorella a casa e visto che la ragazza non sta ancora bene, comincerà a dirle che tutto il suo malessere è dovuto all'assenza di Liam nella sua vita. Il Forrester avrà il chiaro intento di spingere la stilista a provare odio nei confronti di Hope, la sua storica rivale, che ora le sta portando via anche la sua bambina. Kelly è infatti ancora a casa Spencer e non accenna a tornare da lei. Insomma la Logan vuole fregarle sua figlia, l'unica cosa che ancora le rimane da amare. Ma Steffy darà retta al suo machiavellico fratello?

Il giudizio di Steffy è offuscato dagli antidolorifici e Thomas ne approfitta. Nella Puntata di Beautiful del 15 settembre 2021

La Forrester fatica a riprendersi dall'incidente, vive da giorni in uno stato confusionale provocato dagli antidolorifici che assume per cercare di tenere a bada il dolore. La situazione è preoccupante e Liam e Hope preferiscono per ora occuparsi della piccola Kelly, convinti di offrire così il loro sostegno a Steffy. Thomas però, continua a metterle strane idee in testa e i rapporti con l'ex marito e la sorellastra iniziano ad incrinarsi.

Beautiful Anticipazioni: Thomas tenta di compromettere il rapporto tra Steffy, Liam e Hope

La presenza di Thomas viene apprezzata da Ridge, convinto che Thomas sia stia prodigando per riscattarsi. Il giovane stilista però, non è affatto cambiato, ancora una volta sta approfittando delle fragilità di Steffy per manipolarla e compromettere i rapporti familiari. La poverina riuscirà finalmente a rendersi conto di essere solo una pedina nelle mani del fratello o i forti analgesici che assume annebbieranno la sua capacità di giudizio?

