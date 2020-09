Beautiful Anticipazioni 15 settembre 2020: Hope pensa che Beth abbia benedetto le sue nozze

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Soap Beautiful per la Puntata del 15 settembre 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Hope è convinta che Beth le abbia voluto mandare un segno di benedizione per il suo matrimonio con Thomas.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful del 15 settembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Phoebe ha chiamato Hope “mamma” poco prima che la ragazza pronunciasse i suoi voti nuziali. Un imprevisto che ha rischiato di mandare a monte il matrimonio e che ha preoccupato tutti i presenti. Steffy, dopo le nozze, si scusa con la sua sorellastra per l'invadenza della piccola ma le minimizza l'accaduto. Quello che è successo è un segno che la sua piccola – in cielo – vuole benedire la sua scelta.

Beautiful Anticipazioni: Phoebe/Beth chiama Hope mamma

Hope ha sempre avuto dei dubbi nello sposare Thomas ma la presenza di Douglas e il suo desiderio di diventare mamma, l'hanno convinta ad andare avanti con il suo progetto e a diventare la signora Forrester. Durante la cerimonia qualcosa però stava per andare storto. La piccola Phoebe – in realtà Beth – ha cercato di distrarre la Logan, chiamandola “mamma”. Un imprevisto che avrebbe potuto mandare a monte il piano di Thomas se Hope non avesse pensato ben altro riguardo alla situazione

Hope crede che Beth abbia benedetto le sue nozze con Thomas in questa puntata di Beautiful del 15 settembre 2020

Hope è rimasta spiazzata da quanto successo. La piccola Phoebe l'ha chiamata “mamma” e per lei questo è un segno divino. La ragazza infatti è convinta che la sua bambina, ora in cielo, abbia voluto darle la sua benedizione e che si sia “servita” di Phoebe per farle avere il messaggio. Hope si illude dunque che le cose siano andate così e che la sua decisione di sposare Thomas sia stata la cosa giusta. Di sicuro lo è per Douglas, che ora finalmente ha una mamma di nuovo al suo fianco.

Anticipazioni Beautiful: Liam e Hope condividono un momento intimo, da soli

Dopo le nozze, Steffy si scusa con Hope per quello che è successo. La piccola Phoebe voleva dare il suo contributo alla giornata ma ha rischiato di mettere in imbarazzo tutti con la sua invadenza. Hope minimizza, non è successo nulla di grave anzi è stato un segno. Poi lascia tutti nel grande salone per andare a riposare in camera e Liam la segue, per parlarle per un'ultima volta. I due passano dei momenti intimi nella camera della Logan, abbracciandosi e ricordando i bei tempi passati. Ridge e Thomas, di sotto, non sono per nulla contenti di quanto sta accadendo sopra le loro teste ma per il momento sono impotenti.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 19 settembre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.