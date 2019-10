Beautiful Anticipazioni 15 ottobre 2019: Ridge cade in trappola! Ecco come Bill lo mette fuori gioco

Anticipazioni TV

Bill ha un piano per incastrare Ridge. Il Forrester cade in trappola insieme al giudice McMullen.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 15 ottobre 2019, Bill e Justin hanno trovato il modo per incastrare Ridge. Grazie all'aiuto di un esperto informatico, riescono a registrare la conversazione tra il Forrester e il giudice McMullen. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Bill assolda un esperto informatico per incastrare Ridge nella puntata di Beautiful del 15 ottobre 2019

Alla Spencer Publications non si smette di lavorare e Bill ha finalmente trovato il modo per incastrare Ridge. Insieme a Justin e all'esperto informatico Ken, il magnate è riuscito ad accedere al cellulare del magistrato e a ottenere le prove che cercava da tempo: Ridge ha corrotto McMullen. Ebbene sì, Bill ha trovato le conferme che il suo nemico ha fatto di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote, sfruttando addirittura una sua vecchia amicizia. Per il Forrester è arrivato il momento di pagare pegno!

Il piano di Bill fa cadere in trappola Ridge in Beautiful

Bill ha un preciso piano per far cadere in fallo sia Ridge che McMullen. Chiede a Ken di inviare un sms sia al giudice che al Forrester, in modo che i due si incontrino. Sarà poi compito di Justin appostarsi nel luogo prestabilito e ascoltare – con una ricetrasmittente ad ampio raggio – la conversazione tra i due. Il piano va come previsto e quando i due amici si incontrano al parcheggio, il Barber registra tutto. Lo stilista confida al magistrato le sue preoccupazioni. Brooke gli ha confidato che lo Spencer gli è alle costole e McMullen teme che la sua carriera sia alla fine. Ridge tenta di rassicurarlo: nessuno andrà in galera. All'improvviso però, una macchina nera sgattaiola fuori dal parcheggio. Sono caduti in un trappola!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.