Beautiful Anticipazioni 15 novembre 2019: Brooke spietata! Vuole allontanare Taylor dalla piccola Kelly

Anticipazioni TV

La Logan chiede a Bill di aiutarla a far sì che Taylor stia lontana dalla nipotina.

Nell'episodio di Beautiful di venerdì 15 novembre 2019 vedremo Wyatt e Sally vivere intensamente la loro storia d'amore. Intanto, prosegue la battaglia personale di Brooke per contrastare Taylor. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 13.40.

Wyatt e Sally sempre più innamorati nell'episodio di Beautiful del 15 novembre 2019

Wyatt e Sally si sono incontrati in un momento difficile per entrambi. Lo Spencer aveva appena chiuso con Katie, perché la loro relazione stava causando numerosi problemi, soprattutto con Bill. La Spectra, invece, stava affrontando il dolore di essere stata lasciata da Thomas per Caroline. Wyatt è stato molto premuroso con Sally, preoccupandosi di darle un tetto e un'occupazione. Infatti, i due vivono insieme e sempre insieme lavorano alla Forrester. A poco a poco, i giovani si sono avvicinati, ed infine si sono legati sentimentalmente. Ora, lo Spencer e la Spectra sono inseparabili. La loro storia d'amore sembra proseguire a gonfie vele, senza nessun intoppo...

Beautiful: Brooke vuole allontanare Taylor da Kelly

Brooke è più determinata che mai a sbarazzarsi della sua storica rivale. La Logan sta tentando di convincere tutti del fatto che Taylor rappresenti una minaccia in piena regola. Ridge non l'ha spalleggiata, e non ha accettato di andare alla polizia per denunciare l'ex moglie come lei gli aveva chiesto. Allora, Brooke è tornata da Bill, nella speranza che almeno lui le desse ascolto. Dopotutto, nessuno più dello Spencer può sapere quanto realmente la Hayes sia pericolosa, avendolo sperimentato sulla sua pelle. La Logan cerca di far capire a Bill quanto sia grave la situazione: Taylor, una donna con problemi di alcolismo e, soprattutto, capace di compiere gesti avventati e criminosi, è andata a vivere con la figlia e la nipotina. Brooke, temendo per l'incolumità della piccola Kelly, chiede allo Spencer di aiutarla a far sì che la dottoressa stia lontana dalla bambina.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 17 novembre 2019.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.