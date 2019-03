Beautiful Anticipazioni 15 marzo 2019: È nata Kelly Spencer

Nella puntata di Beautiful di venerdì 15 marzo 2019, tutti sono preoccupati per Steffy, entrata in travaglio prematuramente. Kelly Spencer nasce sana e i suoi genitori sono felici di stringerla tra le braccia. Liam rivela all'ex moglie di essere ancora innamorato di lei e scopre perché il parto è avvenuto prima del tempo. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Alla Forrester c'è grande preoccupazione per Steffy, entrata in travaglio prematuramente. Liam corre dalla moglie e le stringe la mano durante il parto e finalmente la piccola viene alla luce.

È nata Kelly Spencer in questa puntata di Beautiful del 15 marzo 2019

Steffy è stata costretta a un parto prematuro, dopo essere rovinosamente caduta a terra dopo la litigata con Bill. La Forrester è entrata in travaglio e accanto a lei ha trovato Liam, subito accorso al suo fianco per darle supporto. Finalmente la piccola Kelly Spencer nasce, sotto gli occhi inteneriti dei due genitori, più uniti che mai. Questo lieto evento ha infatti il potere di sciogliere ogni remora di Liam e di fargli confessare di essere ancora innamorato della sua ex moglie. La dolcezza del momento e la tenerezza negli occhi del neo papà Spencer viene però offuscata da una scoperta: il reale motivo per cui Steffy ha rotto le acque prima del tempo.

Liam scopre dell'incontro tra Steffy e Bill

Liam è felicissimo di essere diventato padre e di stringere tra le sue braccia la piccola Kelly. Purtroppo il momento è guastato dalla scoperta che Bill è la causa del parto prematuro di Steffy. Il magnate ha infatti raggiunto la ragazza alla casa al mare, per tentare nuovamente di conquistarla ma ha ottenuto un severo e rigido rifiuto. Steffy ha cacciato di casa Bill ma, innervosita, ha finito per cadere a terra provocando la rottura delle acque. Liam, scoperto tutto questo, va su tutte le furie e si prospetta un nuovo scontro tra padre e figlio.

