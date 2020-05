Anticipazioni TV

Brooke ha scoperto il piano di Thomas e vuole fermarlo a tutti i costi. Ridge però non sembra dello stesso avviso.

Nelle anticipazioni di Beautiful della puntata di domani – venerdì 15 maggio 2020 – Brooke comincia a sospettare che Thomas abbia in mente un subdolo piano per separare Hope da Liam. La Logan ci ha visto giusto e ha intenzione di tenere d'occhio il ragazzo quanto più le sarà possibile. Purtroppo Ridge non sembra volerla supportare in questo momento e anzi è convinto che le coppie Thomas/Hope e Liam/Steffy, siano la soluzione migliore. In casa Forrester non si respira certo un'aria rilassata. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Brooke contro Thomas in questa puntata di Beautiful del 15 maggio 2020

Thomas è passato alla seconda fase del suo piano e dopo aver baciato Hope, le ha dichiarato tutto il suo amore. Il giovane ha intenzione di conquistare il cuore della ragazza e di allontanarla da Liam per sempre. Le sue parole sembrano tra l'altro aver colpito nel segno, visto che la giovane è intenerita e attratta dall'idea di fare da madre al piccolo Douglas. Le intenzioni del Forrester sono ben chiare e a Brooke non è sfuggito l'interesse mal sano che il suo figliastro ha per la sua bambina. L'imprenditrice è preoccupata che sua figlia corra dei grossi rischi e che il suo matrimonio – per cui ha lottato così tanto – possa essere in pericolo. È infatti certa che Thomas voglia “eliminare” il problema Liam, spingendolo tra le braccia di Steffy mentre con Hope prevede di formare una famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Ridge ammette di volere vedere Thomas insieme a Hope

Le intuizioni di Brooke vengono confermate da Ridge. Il Forrester è a conoscenza dell'interesse di Thomas nei confronti di Hope e diversamente da sua moglie non è stupito e tanto meno sconvolto da questo. È anzi molto felice che suo figlio abbia ritrovato la pace e che si sia innamorato. Lo stilista sa quanto il ragazzo ha sofferto per amore e vorrebbe vederlo felice, così come vorrebbe che suo nipote Douglas avesse una mamma. Confessa quindi alla moglie di essere contento delle coppie Thomas/Hope e Liam/Hope. Brooke è inorridita e non può credere che il suo compagno non la supporti in questa pericolosa situazione. Le anticipazioni di Beautiful ci lasciano intendere che le differenti opinioni dei due coniugi, metteranno a rischio il loro matrimonio.

