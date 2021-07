Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 15 luglio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Flo, ancora sotto shock dopo aver sbirciato nel computer della Escobar e scoperto che Sally mente, decide di andare a casa sua per affrontarla!

Beautiful Anticipazioni: Flo sbircia nel computer della Escobar

Flo, rimasta sola nella stanza della dottoressa Escobar, nota che il computer è acceso e l'accesso alle schede dei pazienti libero. Finalmente può fare chiarezza, si tratta solo di sbirciare la cartella clinica di Sally. La Fulton, seppur consapevole di stare per compiere un illecito, si fionda sul computer, decisa a scoprire quale male affligga la sua nemica e la gravità effettiva della malattia. Il sospetto che Sally stia esasperando la questione per fare leva sulla compassione di Wyatt e riuscire a riavvicinarlo è troppo forte per riuscire a fermarsi. L'ultima puntata si è chiusa con un click sul mouse e il volto sconvolto di Flo...

Flo decide di andare da Sally. Vuole un faccia a faccia! Nella Puntata di Beautiful del 15 luglio 2021

Flo, in principio comprensiva, ha iniziato col tempo a sospettare. I primi dubbi sono sorti dopo il colloquio con la Escobar, quando si è resa conto che nessuno conosceva realmente il male che stava consumando la Spectra. Ad aggravare la situazione poi, il tentativo dell'avversaria di baciare Wyatt e la richiesta di dare una seconda chance alla loro storia. Flo, furiosa e intimorita, ha lanciato un ultimatum a Wyatt ed è tornata nello studio del medico. E' qui che si è trovata davanti una grande occasione e ha deciso di coglierla: ha sbirciato nel computer della Escobar! Nessuna malattia fatale affligge Sally, la stilista ha solo sofferto di un po' di stress, ora sta bene! Flo è ancora sotto shock quando prende la decisione di andare dalla Spectra e affrontarla faccia a faccia...

Beautiful Anticipazioni: Flo ha un piano per costringere Sally a confessare!

Determinata a portare a galla la verità raggiunge la stilista che, terribilmente pallida in viso, ormai può camminare soltanto con l'aiuto di un deambulatore. Flo la guarda dritta in faccia, sconcertata, si rende finalmente conto che il suo volto malato non è altro che il risultato di un eccellente makeup. E' giunto il momento per Flo di fare la sua mossa, ma la ragazza va cauta, ha infatti un piano: una messinscena orchestrata bene, quanto quella di cui è stata vittima. Non vuole semplicemente smascherala, vuole che Sally confessi!

