Beautiful Anticipazioni 15 giugno 2021: Donna vede il Video e si scaglia contro Brooke. "Bill è il marito di Katie!"

Vediamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 15 giugno 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Quinn riesce a caricare sulla cornice digitale donata da Ridge a Brooke, il video del Bacio con Bill. Donna lo vede e sbotta. "come hai potuto fare questo a tua sorella?

Beautiful Anticipazioni: Shauna è combattuta, Quinn invece, vuole che Brooke la paghi

Shauna ha filmato tutto, quel bacio, quel momento di debolezza, non è più cosa privata: Bill e Brooke rischiano seriamente essere scoperti! La Fulton è combattuta, vorrebbe aprire gli occhi a Ridge e Katie ma teme di ferirli entrambi. Ha paura di fare del male alla persone di cui si è irrimediabilmente innamorata, Ridge, ma anche a Katie, l'unica ad aver davvero perdonato sua figlia Flo e con cui la ragazza ha mostrato un vero legame, arrivando addirittura a donarle un rene. Ma se è Shauna è così combattuta, la sua cara amica Quinn vede nel video, l'occasione giusta per fare giustizia e punire la sua nemica di sempre: Brooke Logan. Non vuole che la faccia franca ancora una volta e non sopporta l'ascendente che la donna ha su suo marito e su tutti gli uomini della famiglia Forrester.

Quinn caricare il video e Donna lo vede, nella Puntata di Beautiful del 15 giugno 2021

Eric racconta alla moglie della rappacificazione tra Ridge e Brooke e dell'invito della coppia a celebrare tutti insieme la serenità ritrovata, poi le rivela compiaciuto dello splendido dono che suo figlio ha fatto alla compagna: una cornice digitale su cui tutti membri della famiglia possono liberamente caricare ricordi. Eric ci sta provando da ore, ma ammette di non esserne capace, Quinn coglie la palla al balzo e, offrendosi di aiutarlo, si fa dare l'accesso alla cornice. Dopo pochi minuti il video è caricato! Nel frattempo arriva Donna, è venuta a dare una mano alla sorella, Ridge ha ancora della faccende da sbrigare e le lascia sole. Brooke le racconta di come sono andate le cose con Thomas, mentre la sorella ammira lo splendido dono del Forrester. Sta pensando che si tratti di un pensiero davvero originale, un modo per farli sentire più vicini e per celebrare la ritrovata unità familiare, ha intenzione di caricare qualche immagine anche lei dopo aver finito di scorrere quelle già presenti sul dispositivo, quando improvvisamente qualcosa la turba: tra le molte romantiche foto della coppia spunta un video, è recente, e riguarda Brooke e Bill.

Beautiful Anticipazioni: Donna è sconvolta e furiosa con Brooke. Accetterà di coprirla?

Mentre Brooke continua candidamente a chiacchierare mentre si occupa degli ultimi preparativi per la "festa", Donna sbotta: "come hai potuto fare questo a Katie un'altra volta!". Brooke è interdetta, afferra la cornice della mani della sorella e vede il video. Non sa cosa dire, ma prova comunque a spiegare a Donna che si è trattato solo di un momento di debolezza, mentre si domanda come quel bacio possa essere li, "stampato" su quello schermo. Donna è furiosa, non vuole proprio saperne, non sembra disposta a coprire ancora una volta Brooke, ma sa che rivelando tutto ferirebbe Katie. La poverina è confusa e si trova a dover prendere una difficile decisione... Come si comporterà? E anche se Donna accettasse di coprirla, l'autore del video, sarebbe disposto a fare altrettanto?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.