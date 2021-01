Beautiful Anticipazioni 15 Gennaio 2021: il pericoloso piano di Hope

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Hope, convinta da Thomas e disposta a tutto per il bene del piccolo Douglas, decide di assecondare il Forrester che le ha fatto una controproposta assai provocatoria, ma all'insaputa di Liam. Quinn, notando la vicinanza di Shauna e Ridge, decide di raccontare all'amica dei suoi trascorsi con il Forrester. Per quale motivo la Fuller starà agendo in questo modo?

Il pericoloso piano di Hope, nella Puntata di Beautiful del 15 gennaio 2021

Ridge ha scoperto che Brooke e Hope hanno preparato i documenti per l'adozione di Douglas e furioso contro la moglie, ha abbandonato il letto coniugale. Le due donne Logan devono pensare a un nuovo piano per riuscire a strappare il piccolo dalle grinfie della pazzia di Thomas, ma senza rovinare la loro famiglia. La bella Hope si rivelerà essere molto scaltra e confesserà alla madre di avere un progetto geniale quanto pericoloso: sfruttare i sentimenti che il Forrester prova per lei.

Beautiful Anticipazioni: Hope porta aventi il suo piano alle spalle di Liam

Hope avrà quindi intenzione di sfruttare il suo fascino e l'appeal su Thomas per convincerlo a firmare i documenti dell'adozione congiunta. Brooke storcerà il naso, preoccupata che la figlia si metta nei guai e che l'instabile Forrester faccia qualcuna delle sue pazzie. La giovane Logan sarà però determinata ad andare avanti e deciderà di partecipare alla festa di Halloween organizzata da Quinn ed Eric alla villa, senza Liam.

Beautiful Anticipazioni: Liam è preoccupato per l'ossessione di Hope

Lo Spencer non è d'accordo con la moglie e non capisce perché sia così ossessionata dal voler crescere un figlio non suo e per giunta mettersi nei guai. La reazione di Ridge inoltre, non ha fatto altro che scoraggiare ancor di più il giovane che desidera solo sottrarsi a tutta questa situazione per vivere serenamente il suo matrimonio e la sua famiglia. Liam vuole molto bene a Douglas, è stato il piccolo ad aiutarlo a ritrovare Beth, ma non è convinto che toglierlo a suo padre sia la cosa migliore e soprattutto vuole evitare grane con il pericoloso Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Quinn racconta a Shauna il suo passato con Ridge

Nel frattempo a Villa Forrester, Quinn e Shauna si confidano. La Fulton ha confessato alla'amica di nutrire un interesse per il Forrester e la designer, quasi a voler giustificare la fondatezza dei sentimenti di Shauna, deciderà di raccontargli quando anche lei è caduta nella "rete" dell'affascinate Forrester. Decanterà le lodi del figlio di Eric e condividerà il giudizio dell'amica Shauna riguardo a Brooke. Per le due la Logan non merita lo stilista!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.