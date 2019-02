Beautiful Anticipazioni 15 febbraio 2019: Steffy chiede aiuto a Wyatt

Nella puntata di Beautiful di venerdì 15 febbraio 2019, Wyatt è molto preoccupato per suo fratello Liam e sa quanto sta soffrendo a causa di Bill e Steffy; proprio quest'ultima gli chiede aiuto per capire perché l'ex marito l'abbia lasciata definitivamente. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Wyatt ha avuto l'ingrato compito di avvertire il fratello di quanto stava accadendo alle sue spalle. Lo Spencer junior ha infatti riferito a Liam che il loro padre e Steffy continuano ad avere una relazione e il ragazzo ha deciso di rompere ogni rapporto con la sua ex moglie. Ma purtroppo nessuno di loro comprende che si tratta dell'ennesima bugia di Bill.

Wyatt preoccupato per Liam in questa puntata di Beautiful del 15 febbraio 2019

Wyatt è perfettamente consapevole di aver riferito a Liam una notizia dolorosa ma questo era l'unico modo per salvarlo dalle grinfie di Steffy. Il giovane Spencer ha infatti voluto impedire al fratello di concedere una seconda opportunità alla sua ex moglie, che continua ancora a tradirlo con il loro padre. Wyatt non nasconde però di essere molto preoccupato e cerca in ogni modo di accertarsi che il fratello abbia fatto le scelte giuste ma che soprattutto abbia messo un punto definitivo alla sua storia con la Forrester.

Steffy chiede aiuto a Wyatt

Liam ha chiuso definitivamente con Steffy. La Forrester ha giurato di non avere nessuna relazione con Bill ma purtroppo le sue parole sono rimaste inascoltate. Lo Spencer è infatti troppo furioso per crederle e ha deciso di voltare pagina. Ha così dichiarato il suo amore a Hope e le ha chiesto di sposarlo. Mentre la nuova coppia festeggia la rinnovata unione, Steffy chiede aiuto a Wyatt. La bella figlia di Ridge vuole sapere perché il suo ex marito si è scagliato così violentemente contro di lei e perché abbia deciso di lasciarla. Wyatt però non sembrerà propenso ad aiutare la ragazza.

