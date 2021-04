Beautiful Anticipazioni 15 Aprile 2021: Quinn giura vendetta a Brooke!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Quinn giura che farà pagare a Brooke di aver sobillato Eric contro di lei e Shauna. Liam è in crisi perché Hope non si allontana da Thomas, e Bill gli suggerisce di tornare da Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Eric deluso da Quinn, dopo che ha fatto a botte con Brooke

Quinn ha sentito Brooke sobillare Eric contro di lei e contro la sua amica Shauna ed è subito intervenuta, spalleggiata dalla Fulton. Le due erano pronte a dare una lezione a Brooke, ma alla vista della rivale, la Logan non si è trattenuta e si avventa con forza su Shauna iniziandola a schiaffeggiare ripetutamente e urlandole di aver imparato dalla migliore a gestire queste situazioni, dalla vera matriarca di casa, Stephanie Forrester! E' a quel punto che Quinn, furiosa, ha spinto Brooke con forza sul divano urlandole: "Puttana, avresti dovuto imparare da me!". Poi ha aggiunto: "sei un veleno per questa famiglia, ecco perché Stephanie ha tentato di sbarazzarsi di te!". Eric è rimasto disgustato e contrariato e non ha voluto assecondare Brooke, ma non ha neppure assolto Quinn, anzi, l'ha accusata di essere stata insieme a Shauna, causa della furia della Logan.

Quinn vuole che Brooke paghi per aver interferito nel suo matrimonio, nella Puntata di Beautiful del 15 aprile 2021

Quinn non può sopportare che Brooke interferisca nel suo matrimonio mettendo a repentaglio la sua vita di coppia. Eric ha mostrato verso di lei grande delusione, come non aveva mai fatto prima, e la Fuller sente che il loro futuro insieme sia ora in pericolo a causa della storica avversaria. E' per questo motivo che Quinn inizierà a bramare vendetta, confidandosi con Shauna - purtroppo costretta a lasciare casa Forrester dopo quanto accaduto - la designer confesserà di essere pronta a farla pagare a Brooke.

Beautiful Anticipazioni: Bill suggerisce a Liam di tornare da Steffy

Hope è stata irretita, il machiavellico Thomas è riuscita a farla cadere nella sua trappola, ha giocato d'astuzia, ha usato sua sorella, ha fatto sì che la poverina facesse il gioco sporco al posto suo. Ora è Steffy la "cattiva", mentre lui veste i panni dell'amico premuroso e gentile, pronto a consolare Hope. Non le dirà "te l'avevo detto", del resto questa volta le parole saranno superflue. Thomas ha cercato in passato di convincere Hope a scegliere lui piuttosto che Liam - così debole, così indeciso - adesso non ha più bisogno di insistere, il tradimento di Liam consegna la vittoria nelle sue mani, senza che debba fare alcuno sforzo e di questo lo Spencer e consapevole. Liam infatti, vive con grande tormento quanto accaduto e teme davvero di aver perso per sempre Hope, di nuovo vicina al Forrester. C'è chi però gli offre una soluzione più semplice, stiamo parlando di suo padre Bill, che gli consiglierà di deporre le armi, rinunciare alla Logan e viversi un amore sereno e senza impedimenti, quello con Steffy.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.