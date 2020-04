Beautiful Anticipazioni 15 aprile 2020: Flo è figlia di Storm Logan

Anticipazioni TV

Bill scopre di non essere il padre di Flo e Wyatt tira un sospiro di sollievo.

Nelle anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata di oggi – mercoledì 15 aprile 2020 – Bill tira un sospiro di sollievo. I risultati del test del DNA rivela che non è lui il padre di Flo ma è Storm Logan. Wyatt è molto contento della notizia. Vediamo insieme nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Bill non è il padre di Flo in questa puntata di Beautiful del 15 aprile 2020

La mail con i risultati del test del DNA è finalmente arrivata e Bill ha costretto Wyatt ad aprirla immediatamente senza aspettare Flo. Un gran sospiro di sollievo per tutti soprattutto per il giovane Spencer. Il ragazzo ha pregato di smentire suo padre e Shauna e per fortuna le sue preghiere sono stata esaudite. Bill non è il padre di Flo bensì lo è Storm Logan. Anche Shauna e Quinn si rilassano. I loro figli non si sono lasciati andare a un incesto. Wyatt vuole correre subito ad avvertire la sua amica della scoperta e rivelarle che lei e Hope sono cugine.

Beautiful anticipazioni: Flo e Hope sono cugine

Hope sente una strana connessione con Flo e crede sia perché la ragazza è la madre biologica di Phoebe. La Logan ammira moltissimo il suo coraggio nel lasciare andare la sua bambina e vorrebbe avere la stessa forza di ricominciare a vivere senza Beth. Per questo motivo vuole passare più tempo con Flo. Da parte sua Florence è decisa a confessare tutta la verità a Hope, che ogni giorno di più si sta rivelando una preziosa amica. Purtroppo i suoi piani non vanno come da lei sperato. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano infatti che nel momento in cui sarà pronta a confessare tutto quello che è successo, verrà interrotta.

