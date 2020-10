Beautiful Anticipazioni 14 ottobre 2020: Xander torna a Los Angeles per aiutare Zoe...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 14 ottobre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Xander torna a Los Angeles per aiutare Zoe ad affrontare la resa dei conti con Brooke e Ridge.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Bill, Katie e Will vanno a fare visita a Hope, Liam e Beth. Lo Spencer senior è commosso nel sapere che la sua nipotina è viva e promette al figlio che d'ora in poi le starà vicino. Tutta la famiglia è felice di festeggiare il lieto evento in casa Logan mentre Xander, al corrente di quello che è successo in sua assenza, torna a Los Angeles per aiutare Zoe ad affrontare la resa dei conti con Brooke e Ridge.

Bill commosso nel vedere Beth in questa puntata di Beautiful del 14 ottobre 2020

Il ritorno di Beth a casa, ha rallegrato tutta la famiglia Logan. Hope è finalmente riuscita a riabbracciare sua figlia e spera di ricostruire con lei e Liam una famiglia. Bill, Katie e Will si affrettano a fare visita alla ragazza, per conoscere finalmente la piccola che fino a ora hanno considerato come Phoebe. Bill è visibilmente commosso nel tenere in braccio la sua nipotina e spera di non commettere alcun errore con lei, come – purtroppo – ha fatto con i suoi figli.

Anticipazioni Beautiful: Bill promette di prendersi cura di Beth

L'incontro tra Beth e Bill è commuovente. Liam si accorge di quanto suo padre sia cambiato e si rallegra di vederlo così affettuoso con sua figlia. Lo Spencer senior confessa al giovane di aver, forse per la prima volta in vita sua, pregato affinché le cose andassero bene. Ora che le cose sono tornate alla normalità, promette a suo figlio di prendersi cura di sua nipote per tutta la vita.

Beautiful Anticipazioni: Xander torna a Los Angeles per aiutare Zoe

Dopo aver scoperto che Thomas ha ucciso Emma e che Zoe non aveva nessuna intenzione di denunciare il Forrester, Xander aveva lasciato Los Angeles per tornare a Londra. Ora però che la verità è finalmente venuta a galla, il giovane fa rientro nel USA, con il preciso obiettivo di aiutare la Buckingham ad affrontare le sue colpe e la resa dei conti con Brooke e Ridge. Zoe sarà infatti costretta a confessare ai due coniugi di essere anche lei al corrente dello scambio di culle e di averlo taciuto sino a ora, per proteggere suo padre e sotto minaccia di Thomas.

