Beautiful Anticipazioni 14 maggio 2021: Katie informa Ridge e Steffy "Sally sta per morire!"

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, quando Katie apprende che Ridge e Steffy stanno per licenziare Sally, li prega di non farlo perché è in fin di vita. Anche Wyatt e Flo sono dispiaciuti per Sally.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Steffy delusi dal lavoro di Sally

E' un momento difficile per Sally, la ragazza sembra non trovare più la giusta intesa con il suo capo, Steffy. La collezione che Hope e Thomas hanno ideato per la recente sfida tra le collezioni di punta della Casa di Moda era innovativa ed elegante e Steffy ha sofferto molto il fatto di non avere al suo fianco una designer altrettanto capace. Thomas è un folle, ma anche un genio creativo davvero impareggiabile. Quando Sally ha proposto i suoi lavori a Steffy e Ridge, i due hanno finito inevitabilmente per bocciarli. E' a quel punto che padre e figlia hanno iniziato a maturare l'idea di licenziare la Spectra.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Steffy decidono di cacciare la Spectra

Ridge e Steffy hanno dunque deciso di liberarsi della stilista, non più creativa e produttiva come un tempo. Un duro colpo per la povera Sally che oltre alla rottura con Wyatt si è trovata ad affrontare gravi problemi di salute e una implacabile diagnosi: è spacciata, le rimane solo un mese di vita. Nonostante dunque abbia continuato ad impegnarsi, il suo rendimento sul lavoro è inevitabilmente calato. Ridge e Steffy, all'oscuro della drammatica situazione di Sally, capiscono che la decisione di licenziare la stilista non può essere più rimandata.

Katie informa Ridge e Steffy delle condizioni di salute di Sally, nella Puntata di Beautiful del 14 maggio 2021

Sally sta per essere convocata quando Katie, informata delle intenzioni di Ridge e Steffy, decide di intervenire. La Logan capisce di dover evitare alla povera Spectra un'altra preoccupazione e, nonostante la promessa fatta, decide di rivelare anche ai Forrester delle condizioni di salute della ragazza. Ridge e Steffy rimarranno sconvolti nell'apprendere la notizia e ovviamente decideranno di fare marcia indietro, anzi faranno di più, daranno alla stilista un ruolo più importante e impegnativo, sperano così di coinvolgerla di più sul lavoro ed evitare che la poverina si crucci nel pensiero della morte.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt e Flo dispiaciuti per Sally

Wyatt sa della malattia di Sally ormai da quache giorno, ha tentato infatti subito un riavvicinamento, ma ha trovato Sally scossa e distaccata. E' a questo punto che ha iniziato seriamente a riflettere sulla necessità di starle vicino in questo momento così triste e complicato. Flo è dello stesso parere, comprende la posizione di Wyatt e lo spinge a stare accanto all'Ex nei pochi giorni che le rimangano da vivere. Per la Fuller si tratta di un enorme sacrificio, ma è disposta ad aspettare...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.