Beautiful Anticipazioni 14 luglio 2021: Wyatt informa Katie e Quinn "Ho detto a Sally di lasciare la mia casa!"

Vediamo le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 14 luglio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Wyatt informa Katie e Quinn che ha chiesto a Sally di lasciare la sua casa, il ragazzo crede che abbia bisogno di una struttura adatta alle sue precarie condizioni di salute!

Beautiful Anticipazioni: Sally è sconvolta e dispiaciuta dalla richiesta di Wyatt di lasciare la sua casa

Infastidita dall'ennesimo tentativo della Spectra di riconquistare il suo ex ragazzo, Flo dirà apertamente al suo compagno di lasciare andare Sally. Lui non è in grado di darle quello che vuole ed è molto più sano, per lei, che lui prenda il volo e si allontani. Wyatt sembrerà darle ascolto, convinto che le cose non stiano andando per nulla nel verso giusto, chiederà a Sally di lasciare la sua casa! Purtroppo sarà complicato riuscire a non ferirla, la stilista infatti, rimarrà davvero sconvolta da questa inaspettata richiesta e si dirà molto dispiaciuta. Wyatt cercherà di giustificare la sua decisione, parlando della sua inadeguatezza nell'affrontare la malattia, ma Sally, ancora forte del suo segreto, lo obbligherà ad ammettere che è la gelosia di Flo a preoccuparlo. Ignara di quello che sta per scoprire la sua avversaria in amore, Sally punterà a far sentire in colpa il povero Wyatt.

Wyatt informa Quinn e Katie della decisione di allontanare Sally, nella Puntata di Beautiful del 13 luglio 2021

Mentre Flo continua ad indagare sulla losca storia di Sally, Wyatt, riuscito finalmente a calmare la Spectra e, non senza pentimento, farle capire di non sentirsi in grado di affrontare la sua difficile situazione, informerà le persone più care della sua sofferta decisione. Katie è la zia di Flo, ma anche la prima ad aver preso a cuore la drammatica situazione di Sally, Quinn invece, è sua madre, colei che lo ha sempre supportato, soprattutto da quando ha deciso di legarsi alla figlia della cara Shauna. Entrambe meritano di conoscere la scelta del giovane Spencer...

Beautiful Anticipazioni: Katie è preoccupata per Sally

Quinn e Katie vengono a sapere da Wyatt che ha detto a Sally di abbandonare la sua casa, vuole infatti cercare una struttura adatta alle sue precarie condizioni di salute. Le due donne comprendono benissimo che tale decisione permetterà a Wyatt di tornare a vivere serenamente il rapporto con Flo e ne sono entrambe felici, ma mentre Quinn appoggerà il figlio senza indugio, Katie confesserà i suoi timori: le condizioni psicofisiche di Sally potrebbero peggiorare a causa del suo abbandono. Ovviamente la Logan non metterà in dubbio le preoccupazioni di Wyatt, ma ansia e dispiacere prenderanno il sopravvento...

