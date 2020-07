Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 14 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Emma ascolta Xander e Zoe e scopre che Beth è viva. La ragazza vuole informare Hope.

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 14 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Zoe e Xander si allontano da Hope e Thomas e discutono ancora una volta sul da farsi. Emma, senza volerlo, ascolta la conversazione tra i due ragazzi e scopre con orrore che Beth è viva. La giovane Barber è pronta a dire a tutti la verità ma Thomas glielo impedirà. Tra i due ci sarà un'accesa e tragica discussione.

Anticipazioni Beautiful: Xander e Zoe gettano la spugna?

L'ennesimo tentativo di Xander di rivelare a Hope la verità è fallito. Il ragazzo, insieme a Zoe, si è introdotto nello studio del Forrester mentre Thomas baciava Hope e le dichiarava il suo amore. I due ragazzi si sono accertati che la Logan stesse bene ma in cambio hanno ricevute l'ennesime minacce. Con la coda tra le gambe e con Zoe, decisamente spaventata, i fidanzati continuano a discutere sul da farsi ma qualcuno, disgraziatamente, sente la loro conversazione.

Emma scopre che Beth è viva in questa puntata di Beautiful del 14 luglio 2020

Alla Forrester Creation qualcun altro sta per scoprire la terribile verità sulla figlia di Hope. Zoe e Xander arrivano nello studio di progettazione ancora molto scossi dal loro ultimo incontro con Thomas. I due ragazzi discutono ancora sul fatto che quello che ha combinato Reese è illegale e molto triste. Se Hope e Liam venissero a saperlo ritornerebbero insieme. Emma è inorridita ed esce immediatamente allo scoperto. La ragazza chiede conferma di quello che ha sentito e Xander le confessa che Beth è viva, che Steffy la sta allevando come fosse sua figlia e che Thomas sta cercando di insabbiare la cosa.

Beautiful Anticipazioni: Emma pronta ad affrontare Thomas

Emma è sconvolta! Zoe e Xander le rivelano che Beth è viva e che la verità è stata astutamente insabbiata sino a ora. La ragazza è convinta che Hope debba sapere e subito ed è pronta a correre da lei per metterla al corrente. Zoe la mette in guardia da Thomas ma la Barber è convinta che sia il momento di non farsi spaventare da niente e nessuno. Comincia quindi a cercare la Logan per tutta l'azienda ma Thomas, sentendo che qualcosa non va, la chiama nel suo ufficio. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la loro sarà una discussione molto accesa e che non porterà a nulla di buono.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.