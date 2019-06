Beautiful Anticipazioni 14 giugno 2019: Thorne vs Bill

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 14 giugno 2019, Bill ha uno scontro con Thorne a casa di Katie. Lo Spencer è convinto che il Forrester stia influenzando l'ex moglie mentre Ridge e Carter spingono la Logan a chiedere la custodia esclusiva del bambino. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Guerra tra Thorne e Bill in questa puntata di Beautiful del 14 giugno 2019

Bill è un padre assente e, sempre impegnato con il lavoro, ha trascurato il piccolo Will per anni. L'arrivo di Thorne nella vita di Katie ha complicato le cose. Il Forrester ha infatti convinto la Logan a prendere provvedimenti nei confronti del suo ex marito e ad allontanarlo da suo figlio. Bill ovviamente non ci sta e casa di Katie ha uno scontro con Thorne, a cui intima di farsi da parte in questioni che non lo riguardano. Will è suo figlio e anche se il suo matrimonio con Katie è finito, lui avrà sempre voce in capitolo su chi frequenta la sua ex moglie.

Katie preoccupata per il suo Will

Katie non sa come comportarsi con suo figlio Will e con Bill. Padre e figlio non hanno alcun rapporto e molto spesso Bill ha preferito occuparsi dei suoi affari, rinunciando a passare del tempo con il bambino. La Logan è molto preoccupata. Si rende conto che Will soffre per l'assenza di suo padre e teme che il ragazzino possa provare lo stesso dolore che alla sua età - e forse anche ora - provano i suoi fratelli maggiori Liam e Wyatt. Per questo motivo quando Ridge e Carter avanzano l'ipotesi che lei dovrebbe chiedere la custodia esclusiva del bambino, la bella sorella di Brooke, sembra ascoltare i loro consigli.

