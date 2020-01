Beautiful Anticipazioni 14 gennaio 2020: Reese confessa, e Flo prende una sorprendente decisione...

Anticipazioni TV

Il dottore, messo alle strette da Flo, le racconta tutta la verità sullo scambio di culle. La giovane è sconvolta! Tuttavia...

Nell'episodio di Beautiful di domani, martedì 14 gennaio 2020, vedremo Reese raccontare a Flo tutta la verità sul crimine che ha commesso. La ragazza, però, prenderà un decisione inaspettata... Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda su Canale 5 alle 13.40.

Reese racconta tutta la verità nell'episodio di Beautiful del 14 gennaio 2020

Flo è sempre più dubbiosa. La giovane dal viso angelico sa che Reese - di cui è infatuata - è coinvolto in qualcosa di losco. Se così non fosse, infatti, l'uomo non le avrebbe richiesto di fingere di essere la madre di una misteriosa bambina, che, ora, il dottore vuole dare in adozione. La Fulton, pertanto, lo mette alle strette... e finalmente il Buckingham le racconta la verità sullo scambio di culle. La ragazza, quindi, adesso sa tutto della terribile vicenda che sta facendo cadere Hope nel baratro della depressione...

Beautiful: L'inaspettata decisione di Flo

Flo, guardando ed ascoltando Reese, si è resa conto che sta guardando ed ascoltando un uomo disperato. Il dottore le spiega che si è visto costretto a rapire la piccola Beth e a far credere ai genitori di quest'ultima che fosse nata morta, perché soltanto in questo modo avrebbe potuto prenderla con sé, darla in adozione ed accaparrarsi un'ingente somma di denaro. Il Buckingham confessa di avere dei gravi problemi economici, che potrebbero risultare fatali per Zoe: uno strozzino ha minacciato di ucciderla, se lui non gli restituirà fino all'ultimo centesimo. La Fulton è sotto choc, ma ha preso la sua decisione: impietosita, sceglie di restare accanto all'amico, e di continuare con la loro messinscena, nonostante tutto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 gennaio 2020.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.