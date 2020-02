Beautiful Anticipazioni 14 febbraio 2020: Zoe decisa a rivelare il segreto di Reese ma...

Anticipazioni TV

Zoe vorrebbe confessare il segreto di Reese ma teme di mettere nei guai suo padre.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani - venerdì 14 febbraio 2020 – Zoe è combattuta e non sa se rivelare la verità su Beth/Phoebe a Hope e Steffy. La ragazza è consapevole che così facendo metterebbe nei guai suo padre e decide di prendersi del tempo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

I dubbi di Zoe in questa puntata di Beautiful del 14 febbraio 2020

La rivelazione di Flo e l'incontro con suo padre, hanno messo Zoe in una situazione scomoda. La ragazza è molto combattuta e non sa cosa sia giusto fare: rivelare a Steffy e Hope dello scambio di culle o proteggere Reese? Qualunque decisione prenderà, qualcuno sarà destinato a soffrire e la bella modella vorrebbe evitare che succedesse. Ma quello che è accaduto è talmente grave che non si può dimenticare e far finta di nulla. Hope è depressa e Steffy sta abbracciando una bambina strappata alla sua vera madre.

Beautiful Anticipazioni: Zoe decisa a confessare il segreto di Reese

In cuor suo Zoe vorrebbe correre a informare Steffy e Hope di quello che è successo e risolvere questa situazione una volta per tutte. Purtroppo è consapevole del rischio che correrebbe suo padre. Reese finirebbe in galera e stavolta non ci sarebbe nessuno modo per salvarlo. Di contro, la modella non si sente di mentire così spudoratamente alla famiglia che l'ha così ben accolta nell'azienda e nella loro vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 16 febbraio 2020.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.