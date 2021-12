Beautiful Anticipazioni 14 dicembre 2021: Ridge e Brooke temono la decisione di Eric. Perdonerà Quinn?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 14 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Ridge e Brooke nutriranno grande preoccupazione riguardo alle scelte di Eric. La coppia teme che Eric perdoni Quinn!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la doppia puntata del 14 dicembre 2021. Nelle Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.44 su Canale5,Brooke e Ridge parlano ancora di Quinn e di quanto sia stata subdola e sperano che, finalmente, Eric se ne sia reso conto.

Beautiful Anticipazioni: Quinn torna in ginocchio da Eric

Il piano per eliminare Brooke e cacciarla definitivamente dalla famiglia, si è ritorno contro Quinn. Eric è furioso con lei e non riesce a perdonarla per quello che ha fatto a suo figlio e alla sua adorata compagna. Il Forrester l'ha quindi cacciata di casa e per il momento – complice anche Brooke – non vuole saperne più nulla. Ma Quinn ha ancora qualcuno che le vuole bene: Flo! La ragazza l'ha accolta a casa sua e spera che tra lei e il marito le cose possano risolversi. E la signora Forrester, galvanizzata da questo insperato sostegno, ritrova il coraggio di fare l'impossibile. Torna in ginocchio da Eric, pregandolo di perdonarla. Gli giurerà di aver capito i suoi errori, di essere cambiata e di essere pronta a fare ammenda.

Beautiful Anticipazioni: Quinn furiosa con Shauna

Purtroppo con Eric non andrà come sperato, non solo il Forrester non avrà intenzione di ascoltarla, ma Quinn scoprirà che sta segretamente ospitando la sua ex alleata, Shauna. Eric, comprensivo nei confronti della Fulton, secondo lui vittima delle manipolazioni della moglie, le ha infatti offerto di tornare a vivere a Villa Forrester. Quinn non riesce a crederci: Eric l'ha lasciata e la sua amica l'ha tradita tramando alle sue spalle. Shauna è ben consapevole di aver collaborato al piano di Quinn, ma svegliata dal vecchio torpore, ha finalmente compreso di essere stata una pedina nella mani della Fuller. E' per questo che in fondo pensa di meritare più di lei il perdono di Eric!

Ridge e Quinn preoccupati per Eric, nella Puntata di Beautiful del 14 dicembre 2021

Nonostante Eric stia dimostrando grande fermezza nei confronti di Quinn, rinnegata e cacciata di casa, Ridge e Brooke, ben consapevoli del potere che la subdola designer ha sul Forrester Senior, nutrono grande preoccupazione per Eric. La coppia teme che finsca per cedere, mostrando clemenza nei confronti della moglie. La donna ha avuto molte occasioni di riscatto nella sua vita, eppure sembra non essere mai riuscita a cambiare davvero, dopo molti anni di silenzio infatti, è tornata al "lato oscuro". Per Ridge e Brooke, la Fulton non merita altre possibilità!

