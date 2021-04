Beautiful Anticipazioni 14 Aprile 2021: Thomas zittisce Steffy. Non deve dire nulla a Liam!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 14 Aprile 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Steffy è pronta a confessare la verità a Liam, ma Thomas le impedisce di farlo...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Steffy, pentita di aver baciato Liam davanti a Hope assecondando una richiesta di Thomas, è sul punto di confessarlo a Liam, ma Thomas la interrompe.

Beautiful Anticipazioni: Steffy non regge più, vuole confessare

Liam continua a mostrarsi comprensivo con Steffy, lo Spencer però ignora di essere stato ancora una volta vittima delle orchestrazioni di Thomas. Steffy si sente profondamente in colpa, non vuole mentire all'Ex e soprattutto, ora che ha ben chiare le intenzioni del fratello, vorrebbe raccontare la verità per permettere a Liam di agire prima che Thomas riesca definitivamente a mettere gli artigli su Hope. A frenarla è il timore di poter essere giudicata complice del perfido fratello, teme infatti che Liam possa non comprendere la sua buona fede e possa definitivamente allontanarla.

Steffy sta per raccontare tutto a Liam quando Thomas la interrompe, nella Puntata di Beautiful del 13 aprile 2021

Nonostante le remore e il timore di perdere per sempre Liam, Steffy decide comunque di vuotare il sacco, confessando di essere caduta nella trappola di Thomas e di aver, seppur ingenuamente, assecondato il suo piano per dividerlo da Hope. La verità, dirompente, sta per travolgere Liam, quando Thomas arriva ammutolendo Steffy. Dopo aver consolato Hope infatti, è corso alla casa sulla scogliera a controllare come Steffy stia gestendo la situazione con Liam, teme che la debolezza della sorella possa mandare a monte il suo malefico progetto.

Beautiful Anticipazioni: Thomas vuole impedire che Steffy racconti la verità sul bacio a Liam

Prima che Hope raccontasse del tradimento di Liam, Thomas sapeva già tutto, del resto è stato lui ad orchestrare la cosa. A conoscere la verità però è soltanto Steffy e Thomas pretende che non riveli nulla. Mantenere il segreto potrebbe avvantaggiare entrambi, ma Steffy sarà davvero disposta a mentire ancora? Intanto la presenza di Thomas è riuscita ad evitare una pericolosa confessione e il Forrester può approfittare per gongolare un po' con Liam. Accuserà infatti lo Spencer di aver fatto soffrire Hope, proprio come lui aveva predetto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 18 aprile 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.