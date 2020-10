Beautiful Anticipazioni 13 ottobre 2020: Thomas giura di riprendersi Hope, “Lei è mia!”

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 13 ottobre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Thomas non demorde e intende riprendersi Hope costi quel che costi.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Thomas ha trovato rifugio nell'appartamento di Vinny ed è molto teso per come stanno andando le cose. Il ragazzo giura di riprendersi sua moglie e di non lasciarla andare tra le braccia di Liam. Vinny cerca di calmarlo ma Thomas ha in mente solo un obiettivo: riprendersi sua moglie e la sua vita insieme a lei.

Anticipazioni Beautiful: Hope confessa a Liam di amarlo ancora

Beth è tornata a casa con Hope, che ha fatto una solenne promessa a Steffy: saranno sempre una grande famiglia. La Logan è felice di avere di nuovo tra le braccia la sua bambina e non può fare a meno di commuoversi per come sono andate le cose. È tutto merito di Douglas, che con la sua sincerità ha riportato le cose al loro posto. Hope ringrazia il bambino per il suo coraggioso gesto e poi, dopo aver messo sia lui che Beth a letto, confida a Liam di essere ancora innamorata di lui e di voler tornare a essere una famiglia.

Thomas giura di riprendersi Hope in questa puntata di Beautiful del 13 ottobre 2020

Thomas è a casa di Vinny. Il ragazzo ha trovato rifugio dal suo amico, dopo aver avuto lo scontro terribile con Liam e aver capito che il segreto su Beth, è ormai stato svelato. Il ragazzo teme le conseguenze. Anche lui è colpevole di aver ingannato Hope e probabilmente tutti ce l'avranno con lui. Il Forrester non ha però intenzione di arrendersi. Rimetterà le cose al loro posto e si riprenderà sua moglie. Vinny cerca di riportarlo alla realtà e gli rivela di essere preoccupato per il rapporto tra Hope e Liam – che potrebbero tornare insieme. Thomas però non ha intenzione di cedere: la Logan è sua moglie e lo sarà per sempre.

Beautiful Anticipazioni: Tutti contro Flo

Flo ha confessato di aver mentito a tutti e la famiglia Logan è furiosa contro di lei. La ragazza deve pagare per il suo crimine così come Reese Buckingham deve finire in prigione... e subito. Brooke e le sue sorelle sono tutte d'accordo che Florence abbia tradito la fiducia della loro famiglia e intendono fargliela pagare. Anche Ridge vuole Reese in galera. Lo stilista è in pena per Steffy, colei che, più di tutti, è uscita distrutta da questa terribile storia.

