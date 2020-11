Beautiful Anticipazioni 13 novembre 2020: Steffy contro Thomas, "Non ti perdonerò mai!"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 13 novembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Steffy fa visita a Thomas e lo accusa di aver fatto del male alla loro famiglia e di essersi approfittato di Douglas.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Steffy va a fare visita a Thomas in ospedale. Se il giovane Forrester è contento di vedere la sorella, lei è invece furiosa. La giovane aggredisce suo fratello, rimproverandolo di non aver rivelato a Hope la verità su Beth e di aver fatto del male a tutta la sua famiglia, compresa anzi soprattutto a lei. Steffy rincara poi la dose parlando di Douglas e accusando Thomas di aver usato il figlio per i suoi terribili scopi.

Anticipazioni Beautiful: Thomas ringrazia Ridge per la sua comprensione

Ridge promette di proteggere Thomas costi quel che costi. Il ragazzo ha confessato di aver lasciato che Emma morisse, senza chiamare alcun aiuto e il Forrester senior, seppur sconvolto da quanto appena scoperto, si è mosso a compassione e gli ha assicurato di stargli accanto e di evitargli la prigione. Padre e figlio stanno cercando di riprendersi dallo shock, consapevoli che la loro vita non sarà mai come prima e che a casa li aspetta una dura prova da superare: riuscire a convincere la famiglia che Thomas non è un mostro e che ha bisogno di aiuto.

Steffy aggredisce Thomas in questa puntata di Beautiful

C'è un'altra persona oltre a Hope e Brooke, a essere furiosa con Thomas. Si tratta di Steffy l'altra madre colpita duramente dalla bugia sullo scambio delle culle. La Forrester si è vista portare via la bambina che per un anno ha tenuto con sé come fosse sua figlia e non può credere che il responsabile di tutto questo male sia il suo adorato fratello. Steffy decide di andare a trovarlo in ospedale e sebbene sia sollevata dal fatto che non sia morto, non può fare a meno di urlargli tutto il suo rancore. Thomas è felice di vederla davanti a lui ma non riesce a fermare le sue parole, un fiume in piena misto di odio e amore, che non riuscirà mai a soffocare.

Beautiful Anticipazioni: Steffy contro Thomas

Sia Ridge che Thomas sono stupiti che Steffy li abbia raggiunti in ospedale. Il Forrester senior lascia i due ragazzi a parlare, consapevole che i suoi figli abbiano diverse cose da dirsi. La giovane, ora davanti a suo fratello, può confidargli tutto il suo risentimento e lo rimprovera per aver tradito la sua fiducia, quella di Hope e quella di tutta la sua famiglia. Steffy gli urla che non solo ha usato Douglas per i suoi loschi scopi ma ha permesso che lei crescesse una figlia non sua, che ora le è stata strappata dalle mani. La ragazza giura di non perdonare mai e poi mai Thomas e che da ora in poi le loro strade saranno diverse.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 15 novembre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40