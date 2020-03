Beautiful Anticipazioni 13 marzo 2020: Addio Steffy! La Forrester lascia Los Angeles

Anticipazioni TV

Steffy informa Liam e Hope che partirà per Parigi per un po' di tempo e che con lei andranno anche le bambine.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – venerdì 13 marzo 2020 – Donna spinge Katie a ricucire il suo rapporto con Bill, felice del comportamento dello Spencer nei confronti della sua ex moglie. Steffy intanto, pur di non interferire nel matrimonio tra Hope e Liam, comunica ai due ragazzi che ha intenzione di lasciare Los Angeles alla volta dell'Europa e che partirà con entrambe le bambine. Ma vediamo cosa ci rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Donna spinge Katie tra le braccia di Bill in questa puntata di Beautiful del 13 marzo 2020

Nell'ufficio di progettazione della Forrester Creations, Donna e Katie riflettono sul cambiamento di Bill. Il magnate si sta impegnando davvero tanto per recuperare il tempo perduto con suo figlio e anche con la sua ex moglie è molto dolce e comprensivo, nonostante gli antichi dissapori. Donna nota come sua sorella si sia fatta bella per l'incontro con lui e, in modo piccante, la incoraggia a riconquistarlo e a innamorarsi di nuovo. Katie sorride imbarazzata ma non è molto sicura che i consigli della sorella siano adatti al momento. Per lei sarebbe il terzo matrimonio con lo Spencer e la vita non va come nelle favole. A volte gli addii sono per sempre...almeno per ora!

Beautiful: Steffy informa Hope e Liam che se ne andrà molto presto

Alla casa sulla scogliera, Steffy informa Hope e Liam di una decisione importante. La ragazza ha intenzione di lasciare Los Angeles e nel suo viaggio porterà le sue bambine con lei. La Forrester, decisa come sempre a non interferire nel loro matrimonio e a non permettere che la sorellastra divorzi da Liam, conferma ai due ragazzi di doversi recare a Parigi per occuparsi della Forrester International e lo Spencer si mostra felice per lei. Questo viaggio servirà a tutti per prendere respiro. Hope non è però molto contenta. Non vedrà la piccola Phoebe per un po' ed è molto preoccupata. Steffy le consiglia di sfruttare questo momento per riprendersi, guarire dalle sue ferite e perché no prendere in considerazione l'idea di provare con un'altra gravidanza.