Beautiful Anticipazioni 13 maggio 2021: Ridge e Steffy sul punto di licenziare Sally

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 13 maggio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Ridge e Steffy, ignari della drammatica situazione di Sally, decidono di licenziarla.

Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Hope cerca di tutelare Douglas, colpito da un cambiamento tanto inaspettato quanto indesiderato. Intanto Ridge e Steffy hanno ormai deciso di licenziare Sally.

Beautiful Anticipazioni: Hope rassicura e consola Douglas

Thomas ha sconvolto tutti con la sua proposta di matrimonio a Zoe in particolare il piccolo Douglas. Suo padre sta per sposare una donna che non è sua madre e lui non accetterà mai Zoe come sua nuova matrigna. La Logan cerca di consolarlo. Non sapeva cosa avesse in mente il suo ex marito ma promette al bambino di stare per sempre vicino a lui ed è pronta a mantenere la parola, anche a costo di sacrificare la sua felicità e il suo futuro con Liam.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Steffy hanno bocciato i lavori di Sally

E' un momento difficile per Sally, la ragazza sembra non trovare più la giusta intesa con il suo capo, Steffy. La collezione che Hope e Thomas hanno ideato per la recente sfida tra le collezioni di punta della Casa di Moda era innovativa ed elegante e Steffy ha sofferto molto il fatto di non avere al suo fianco una designer altrettanto capace. Thomas è un folle, ma anche un genio creativo davvero impareggiabile. Quando Sally ha proposto i suoi lavori a Steffy e Ridge, i due hanno finito inevitabilmente per bocciarli. E' a quel punto che padre e figlia hanno iniziato a maturare l'idea di licenziare la Spectra.

Ridge e Steffy hanno dunque deciso di liberarsi della stilista, non più creativa e produttiva come un tempo. Un duro colpo per la povera Sally che oltre alla rottura con Wyatt si è trovata ad affrontare gravi problemi di salute e una implacabile diagnosi: è spacciata, le rimane solo un mese di vita. Nonostante dunque abbia continuato ad impegnarsi, il suo rendimento sul lavoro è inevitabilmente calato. Ridge e Steffy, all'oscuro della drammatica situazione di Sally, capiscono che la decisione di licenziare la stilista non può essere più rimandata.

