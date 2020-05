Anticipazioni TV

Thomas sfrutta un momento di intimità con Hope, per strapparle un bacio. La ragazza si ritrae ma il Forrester non demorde.

Le anticipazioni di Beautiful della puntata di domani – mercoledì 13 maggio 2020 – ci rivelano che Thomas intrappola Hope. Il piano del Forrester per conquistare la Logan è già avviato e il ragazzo approfitta ancora di più dell'assenza di Liam, per far cadere tra le sue braccia la giovane figlia di Brooke. Appena si trova solo con lei, le strappa un bacio sulle labbra.... non ricambiato. Intanto tra Wyatt e Sally continuano a esserci frizioni. Lo Spencer crede che la sua fidanzata abbia ancora a cuore Thomas. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Hope respinge il bacio di Thomas in questa puntata di Beautiful del 13 maggio 2020

Il ritorno di Thomas a casa sta creando giorno per giorno sempre più problemi. Il giovane si è invaghito di Hope e ha intenzione di conquistarla costi quel che costi. La Logan sembra disarmata davanti alle avances del ragazzo e non si accorge di finire lentamente in una morsa, da cui le sarà difficile uscire. Liam non è accanto a lei; è partito alla volta di Parigi per stare accanto a Kelly e Phobe, le sue bambine, e per aiutare Steffy. Thomas, felice di essersi tolto di mezzo il suo unico ostacolo, passa alla fase 2, del suo perfido piano d'attacco per fare sua Hope. Appena si trova solo con lei, in un attimo di intimità, le strappa un bacio sulle labbra, prontamente fermato dalla bionda che non ricambia questo gesto. Eppure il figlio di Ridge sembra aver scosso, positivamente, la piccola di casa Logan... stupita ma non totalmente sconvolta per il suo gesto.

Anticipazioni Beautiful: Non c'è pace per Sally e Waytt

Wyatt crede che Sally lo abbia tradito. Il ritorno di Thomas non ha creato problemi solo a Hope ma ha portato scompiglio nella coppia formata dalla rossa Spectra e il secondogenito di Bill Spencer. Il ragazzo è infatti sicuro che la sua fidanzata provi ancora qualcosa per il Forrester, suo grande antico amore, e il loro atteggiamento intimo e le parole di Quinn, hanno contribuito ad aumentare i suoi dubbi. Wyatt insiste perché Sally gli dica la verità ma nasconde a sua volta alla giovane, quello che è successo tra lui e Flo. La Fulton lo ha baciato, per la seconda volta, e in quest'occasione lui ha ricambiato.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 maggio 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.