Beautiful Anticipazioni 13 luglio 2021: Flo sbircia nel computer della Escobar e resta sconvolta!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Flo sbircia nel computer della dottoressa Escobar e scopre qualcosa di sorprendente. Sally confessa a Wyatt di essere molto triste perché dovrà lasciare casa sua.

Beautiful Anticipazioni: Sally è sconvolta e dispiaciuta dalla richiesta di Wyatt di lasciare la sua casa

Infastidita dall'ennesimo tentativo della Spectra di riconquistare il suo ex ragazzo, Flo dirà apertamente al suo compagno di lasciare andare Sally. Lui non è in grado di darle quello che vuole ed è molto più sano, per lei, che lui prenda il volo e si allontani. Wyatt sembrerà darle ascolto, convinto che le cose non stiano andando per nulla nel verso giusto, chiederà a Sally di lasciare la sua casa! Purtroppo sarà complicato riuscire a non ferirla, la stilista infatti, rimarrà davvero sconvolta da questa inaspettata richiesta e si dirà molto dispiaciuta. Wyatt cercherà di giustificare la sua decisione, parlando della sua inadeguatezza nell'affrontare la malattia, ma Sally, ancora forte del suo segreto, lo obbligherà ad ammettere che è la gelosia di Flo a preoccuparlo. Ignara di quello che sta per scoprire la sua avversaria in amore, Sally punterà a far sentire in colpa il povero Wyatt.

Beautiful Anticipazioni: Flo ha l'occasione di sbirciare la cartella clinica di Sally...

Mentre Sally e Wyatt discutono, Flo si reca, ancora una volta, nell'ufficio della dottoressa Escobar. E' stato proprio il dialogo con la donna ad aver fatto sorgere dei dubbi nella Fulton, quei dubbi che la spingono a voler indagare più a fondo sulla malattia di Sally, ancora ignota a tutti. Nella stanza del medico però questa volta non c'è nessuno, il computer è acceso e l'accesso alle schede dei pazienti è libero. Finalmente Flo può fare chiarezza, si tratta solo di sbirciare la cartella clinica di Sally. Cederà alla tentazione?

Flo clicca sulla file riguardante Sally e resta sconvolta, nella Puntata di Beautiful del 13 luglio 2021

Anticipazioni riguardanti a puntata di Beautiful del 13 luglio 2021, rivelano che Flo, anche se consapevole di stare per compiere un illecito, si fionderà sul computer della dottoressa Escobar pronta a scoprire quale male affligge la sua nemica e la gravità effettiva della sua malattia. Il sospetto che Sally stia esasperando la questione per fare leva sulla compassione di Wyatt e riuscire a riavvicinarlo a sè è troppo forte per riuscire a fermarsi. La puntata si chiuderà con un click sul mouse e il volto sconvolto di Flo. La verità sta per venire a galla e Sally sarà presto costretta ad uscire allo scoperto....

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.