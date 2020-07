Anticipazioni TV

Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap Beautiful per la Puntata del 13 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5: Thomas dichiara il suo amore a Hope, ma Zoe e Xander lo interrompono.

Scopriamo cosa ci riservano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap - in onda come sempre alle 13.40 su Canale5 - Xander e Zoe discutono animatamente: lui vorrebbe rivelare la verità su Beth, mentre lei vuole tacere. Alla Forrester Creation, Thomas confessa a Hope di amarla e la bacia sulle labbra. Hope non si ritrae ma è comunque molto stupita. Non ha però il tempo di controbattere che Xander e Zoe entrano nell'ufficio di progettazione.

Beautiful: Thomas confessa il suo amore a Hope

Alla Forrester Creations, Thomas chiede a Hope di provare un suo abito. La ragazza lo indossa e fa i complimenti allo stilista: la sua creazione è bellissima. Il Forrester le confessa di averlo pensato proprio per lei e le dice di voler iniziare una vita insieme. Si avvicina a lei e la bacia. Hope non si ritrae ma è comunque molto stupita. Non ha però il tempo di controbattere che Xander e Zoe entrano nell'ufficio di progettazione.

Xander e Zoe discutono, l'Avant vuole confessare! Nella puntata di Beautiful del 13 luglio 2020

Xander e Zoe hanno discusso fino a pochi minuti prima. L'Avant avrebbe volto confessare fin dal principio e dopo le minacce di Thomas è sempre più convinto che sarebbe meglio mettere fine a questa crudele farsa, per il bene di Hope ma soprattutto per evitare la galera. Xander spera infatti che, confessando per tempo, si possa ancora ottenere clemenza. E poi l'Avant ha paura, Thomas è pericoloso, sta approfittando della fragilità della sorellastra senza farsi scrupoli, figurarsi cosa potrebbe fare a loro se intralciassero il suo cammino. Xander ne è certo: il Forrester va fermato.

Beautiful: Zoe cerca di mettere a tacere rimorso e paura, ma in fondo...

Ma Zoe non si è dimostrata della stessa opinione, la ragazza vuole difendere se stessa e suo padre, vera mente criminale di questo diabolico piano. La Buckingham non è ingenua come il suo compagno, sa che sono andati già troppo oltre per poter tornare indietro senza conseguenze. Sta cercando da giorni di convincersi che la nuova situazione non è poi così male: Steffy è una madre amorevole e Liam sembra felice accanto alle sue bambine; Hope dal canto suo, ha trovato una nuova famiglia ad accoglierla e un bambino, Douglas, bisognoso di una madre. Ma la verità è che anche lei teme Thomas, crede sia pericoloso, ed è per questo che quando l'ha visto entrare nello studio di Hope e chiudersi la porta dietro, ha deciso - con Xander - di fare incursione!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 17 luglio 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.