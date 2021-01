Beautiful Anticipazioni 13 Gennaio 2021: Shauna consola Ridge dopo il litigio con Brooke!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Brooke si confida con Donna riguardo alla sua tragica situazione matrimoniale. Ridge si prepara per andare a letto e, con sua gran sorpresa, trova Shauna in camera sua.

Beautiful Anticipazioni: Ridge stanco del comportamento di Brooke

Ridge è stanco delle manovre di sua moglie per distruggere Thomas e la sua famiglia. Brooke cerca di imporre al ragazzo la firma di un documento che permetterebbe ad Hope di adottare il piccolo Douglas e per convincerlo ha insinuato in lui il dubbio di essere un padre inadeguato. Thomas ora è seriamente in crisi, convinto di non essere una buona guida per il suo bambino.

Beautiful Anticipazioni: Ridge affronta Brooke

Quando Thomas si presenta alla Forrester stringendo tra le mani i documenti dell'adozione, Ridge esplode: suo figlio è incerto delle sue qualità di genitore e sta riflettendo sulla possibilità di assecondare la richiesta delle Logan. Il Forrester capisce subito che il ragazzo è stato manipolato, non rinuncerebbe mai a Douglas altrimenti, e dietro non può esserci che lo zampino di Brooke. Senza pensarci decide quindi di recarsi dalla moglie e affrontarla.

Beautiful Anticipazioni: Brooke è furiosa e accusa Ridge di essere come sua madre Stephanie

Ridge, interrompe Brooke mentre sta cercando di convincere un dubbioso Liam che togliere Douglas a Thomas sia l'unica alternativa possibile. Il Forrester, furioso, l'accusa di aver tentato di manipolare suo figlio e poi l'avverte che il bambino da oggi in poi tornerà con la sua famiglia. La Logan, rabbiosa, gli dice di non considerarla parte di essa, proprio come sua madre Stephanie. Poi gli riconsegna la fede.

Ridge trova Shauna nel suo letto! Nella Puntata di Beautiful del 13 gennaio 2021

Brooke rimane con Donna, Ridge se ne va a Villa Forrester. Mentre le due sorelle affrontano lo spinoso argomento di un matrimonio ormai in crisi, lo stilista vuole solo riposarsi, chiudere gli occhi e non pensare al "tradimento" della moglie. Quando però tenta di infilarsi sotto la coperte per una meritato riposo, si trova a fare i conti con una inaspettata sorpresa: Shauna è in camera che lo attende. Come reagirà il Forrester?

