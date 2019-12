Beautiful Anticipazioni 13 dicembre 2019: Reese è nel panico. Il ricattatore torna a minacciarlo

Anticipazioni TV

Reese incontra ancora una volta il suo ricattatore, che torna a minacciare di fare del male a Zoe.

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – venerdì 13 dicembre 2019 – ci rivelano che Reese teme per la vita di sua figlia Zoe ma deve mantenere il segreto su quanto successo sull'isola di Catalina. Il dottore ha compiuto un crimine contro la povera Hope, ora disperata per la perdita della sua bambina. Ma vediamo insieme le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Reese difenderà Zoe a tutti i costi in questa puntata di Beautiful del 12 dicembre 2019

Siamo solo all'inizio di una storia che porterà dolore e sconforto in casa Forrester. Reese, il protagonista indiscusso di questa storia, si è macchiato di un crimine terribile e nessuno deve sapere di cosa si tratta. In ballo c'è la vita di Zoe, minacciata dai ricattatori che lo perseguitano. Il Buckingham – incallito giocatore – si è infatti indebitato sino all'osso e ora chi gli ha fatto credito vuole indietro i suoi soldi.

Beautiful: Reese incontra il suo ricattatore

Zoe ha capito che suo padre ha qualcosa che non va. La ragazza pensa però che Reese si preoccupi che ci sia una causa contro di lui, per non aver saputo salvare la piccola Beth. In realtà il dottore ha altro in mente e dopo aver saluto sua figlia – consigliandole di trasferirsi a vivere con Xander – incontra il suo ricattatore. Il dottore gli assicura che presto avrà i 200.000 dollari ma dovrà lasciare in pace per sempre Zoe. Il balordo, stizzito, gli intima di non fissare nessun termine per l'accordo e lo minaccia ancora una volta.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.