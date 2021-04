Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 13 Aprile 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, mentre Hope trova in Thomas una spalla su cui piangere, Steffy sarà sul punto di crollare e confessare tutto a Liam.

Beautiful Anticipazioni: Hope cerca consolazione nel suo "amico" Thomas

Hope è stata irretita, il machiavellico Thomas è riuscita a farla cadere nella sua trappola, ha giocato d'astuzia, ha usato sua sorella, ha fatto sì che la poverina facesse il gioco sporco al posto suo. Ora è Steffy la "cattiva", mentre lui veste i panni dell'amico premuroso e gentile, pronto a consolare Hope. Non le dirà "te l'avevo detto", del resto questa volta le parole saranno superflue. Thomas ha cercato in passato di convincere Hope a scegliere lui piuttosto che Liam - così debole, così indeciso - adesso non ha più bisogno di insistere, il tradimento di Liam consegna la vittoria nelle sue mani, senza che debba fare alcuno sforzo.

Beautiful Anticipazioni: Liam non sa che il bacio con Steffy è stato orchestrato

Mentre Hope troverà in Thomas una spalla su cui piangere, Steffy sarà sul punto di crollare e confessare tutto a Liam. Lo Spencer non è arrabbiato con lei, in fondo sa di aver spinto troppo sull'acceleratore, nutrendo le illusioni e le speranze della Ex. Liam ama Steffy e sa che una parte del suo cuore sarà sempre della Forrester, come potrebbe non comprendere quel gesto di amore profondo e non sentirsi in parte colpevole di averlo causato. Liam certo non immagina che il bacio sia stato così spudoratamente orchestrato, non sa infatti di quella telefonata ricevuta da Steffy un attimo prima dell'arrivo di Hope!

Steffy vorrebbe confessare tutto ma teme che Liam l'accusi di essere complice di Thomas, nella Puntata di Beautiful del 13 aprile 2021

Steffy si sente tremendamente in colpa, ha distrutto il sogno di Liam e ha assecondando ingenuamente il folle piano di Thomas. Da giorni ormai continuava a chiedere allo Spencer di dare un'occasione a Thomas, tentava di convincerlo che in fondo suo fratello poteva essere davvero cambiato, ma ora che è certa delle gravi turbe mentali che ancora assillano Thomas, vorrebbe solo confermare all'Ex di aver fatto bene a diffidare di lui. Steffy però è frenata, raccontare della telefonata, significherebbe ammettere di essere stata complice del stordito gioco del consanguineo, Liam infatti, potrebbe non credere alla sua buona fede...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 18 aprile 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.