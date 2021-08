Beautiful Anticipazioni 13 agosto 2021: Brooke vuole passare la notte con Ridge, ma Lui è un uomo sposato!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Brooke, ignara di tutto, vuole passare la notte con Ridge, per rappacificarsi, mentre Flo e Wyatt si godono momenti sereni e pieni d'amore dopo la vicenda di Sally.

Beautiful Anticipazioni: Ridge è caduto in una trappola, ma non nutre alcun sospetto

Ridge non immagina di essere caduto in una terribile trappola: il povero Ridge è rimasto vittima di un piano ben architettato di Shauna e Quinn. Il matrimonio è effettivamente valido, ma Ridge non era affatto cosciente quando ha pronunciato il fatidico Sì, la Fulton ha approfittato della sua disperazione e di qualche drink di troppo per convincerlo a convolare a nozze. A tirare i fili di tutta questa machiavellica messinscena ovviamente è la diabolica Quinn, che ora cerca di convincere Shauna a non fare passi falsi.

Beautiful Anticipazioni: Ridge si sente in colpa!

Ridge si trova ad affrontare un nuovo ostacolo e la sua relazione con Brooke è costretta a sopportare un grave stop. Il poverino ovviamente non dubita della buona fede di Shauna, si imputa infatti ogni colpa: è certo di aver alzato troppo il gomito e di aver sposato Shauna in preda all'alcol. Ridge capisce di aver così mandato a monte la riconciliazione con la Logan e soffre ancor di più per aver illuso la povera Shauna. Non sa come risolvere la situazione, la Fulton è una donna splendida, ma nel suo cuore c'è ancora Brooke, per ora ignara di tutto.

Brooke, ignara di tutto, organizza una serata romantica con Ridge, nella Puntata di Beautiful del 13 agosto 2021

Purtroppo il terribile segreto dello stilista non riuscirà a rimanere a lungo tale, Ridge infatti, pronto a prendersi le sue responsabilità, sa di dover informare la povera Brooke. La Logan nel mentre, all'oscuro della tragica evoluzione della situazione, organizza una notte romantica nella speranza di dare nuova linfa al loro rapporto. Purtroppo non immagina la deludente notizia che Ridge sta per darle...

